Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 11:11 |
Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера

Житомирский клуб заинтересован в услугах 24-летнего форварда Даниила Сикана

Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Житомирское «Полесье» планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна, чтобы бороться за самые высокие места в турнирной таблице чемпионата Украины.

По информации Футбол 24, «волки» заинтересованы в услугах форварда турецкого «Трабзонспора» Даниила Сикана, который до января 2025 года выступал в составе донецкого «Шахтера».

Житомирский клуб намерен арендовать 24-летнего футболиста с правом выкупа, однако существует две преграды, которые могут помешать этому переходу – высокая зарплата игрока и его желание продолжить карьеру в Европе.

Сикан не смог завоевать место в стартовом составе «Трабзонспора» и разочаровал главного тренера «бордово-синих» Фатиха Текке. Ранее одним из претендентов на подписание украинца считался бельгийский «Андерлехт».

В нынешнем сезоне Сикан провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость форварда составляет шесть миллионов евро.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Полесье Житомир Шахтер Донецк Даниил Сикан трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Сообщить об ошибке

Комментарии 6
Gargantua
житомирский уроженец
+1
AK.228
Хороший вариант 
-1
kotofej1964
Новость в стиле спирт.юа. Полесье заинтересовано, но денег нет и сам футболист не заинтересован. ))))
-1
