Полесье планирует вернуть в Украину бывшего футболиста Шахтера

Житомирское «Полесье» планирует усилить состав во время зимнего трансферного окна, чтобы бороться за самые высокие места в турнирной таблице чемпионата Украины.

По информации Футбол 24, «волки» заинтересованы в услугах форварда турецкого «Трабзонспора» Даниила Сикана, который до января 2025 года выступал в составе донецкого «Шахтера».

Житомирский клуб намерен арендовать 24-летнего футболиста с правом выкупа, однако существует две преграды, которые могут помешать этому переходу – высокая зарплата игрока и его желание продолжить карьеру в Европе.

Сикан не смог завоевать место в стартовом составе «Трабзонспора» и разочаровал главного тренера «бордово-синих» Фатиха Текке. Ранее одним из претендентов на подписание украинца считался бельгийский «Андерлехт».

В нынешнем сезоне Сикан провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость форварда составляет шесть миллионов евро.