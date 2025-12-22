Без сенсаций. Определены все участники 1/16 финала Кубка Франции

21 декабря в 1/32 финала Кубка Франции состоялись последние 12 поединков.

Игровой день Кубка завершился без сенсаций – главные фавориты прошли в следующий этап.

«Марсель» на выезде разгромил «Бур-ан-Бресс» (6:0), «Лион» разобрался с клубом «Сен-Сир Коллонж» (3:0), а «Монако» обыграл «Осер» – 2:1.

Кубок Франции. 1/32 финала, 21 декабря

«Бур-ан-Бресс» – «Марсель» – 0:6

«Конкарно» – «Нант» – 3:5

«Ницца» – «Сент-Этьен» – 2:1

«Осер» – «Монако» – 1:2

«Страсбург» – «Дюнкерк» – 2:1

«Бассен д’Аркашон» – «О Лионне» – 0:1

«Гавр» – «Амьен» – 0:2

«Ле-Пюи-ан-Веле» – «Бордо» – 1:0

«Монтрей» – «Шовиньи» – 2:1

«Орлеан» – «Дьеп» – 3:0

«Ренн» – «Ле-Сабль» – 3:0

«Лион» – «Сен-Сир Коллонж» – 3:0

