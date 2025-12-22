Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без сенсаций. Определены все участники 1/16 финала Кубка Франции
Кубок Франции
Ренн
21.12.2025 18:30 – FT 3 : 0
Ле-Сабль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Франции
22 декабря 2025, 03:14 | Обновлено 22 декабря 2025, 04:43
27
0

Без сенсаций. Определены все участники 1/16 финала Кубка Франции

21 декабря прошли заключительные матчи 1/32 финала

22 декабря 2025, 03:14 | Обновлено 22 декабря 2025, 04:43
27
0
Без сенсаций. Определены все участники 1/16 финала Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря в 1/32 финала Кубка Франции состоялись последние 12 поединков.

Игровой день Кубка завершился без сенсаций – главные фавориты прошли в следующий этап.

«Марсель» на выезде разгромил «Бур-ан-Бресс» (6:0), «Лион» разобрался с клубом «Сен-Сир Коллонж» (3:0), а «Монако» обыграл «Осер» – 2:1.

Кубок Франции. 1/32 финала, 21 декабря

  • «Бур-ан-Бресс» – «Марсель» – 0:6
  • «Конкарно» – «Нант» – 3:5
  • «Ницца» – «Сент-Этьен» – 2:1
  • «Осер» – «Монако» – 1:2
  • «Страсбург» – «Дюнкерк» – 2:1
  • «Бассен д’Аркашон» – «О Лионне» – 0:1
  • «Гавр» – «Амьен» – 0:2
  • «Ле-Пюи-ан-Веле» – «Бордо» – 1:0
  • «Монтрей» – «Шовиньи» – 2:1
  • «Орлеан» – «Дьеп» – 3:0
  • «Ренн» – «Ле-Сабль» – 3:0
  • «Лион» – «Сен-Сир Коллонж» – 3:0

«Бур-ан-Бресс» – «Марсель» – 0:6

«Осер» – «Монако» – 1:2

«Ницца» – «Сент-Этьен» – 2:1

«Страсбург» – «Дюнкерк» – 2:1

«Конкарно» – «Нант» – 3:5

«Ренн» – «Ле-Сабль» – 3:0

«Лион» – «Сен-Сир Коллонж» – 3:0

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Квентин Мерлин (Ренн), асcист Мусса Аль-Тамари.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Ренн), асcист Квентин Мерлин.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Ренн), асcист Мусса Аль-Тамари.
По теме:
Известны пары 1/16 финала Кубка Франции: с кем сыграет ПСЖ с Забарным?
Ворота на замке. Забарный получил высокую оценку за победу в Кубке Франции
Луис ЭНРИКЕ: «Наша цель – стремиться выигрывать каждый трофей»
Кубок Франции по футболу Лион Марсель Нант Осер Монако Ницца Сент-Этьен Страсбург Дюнкерк Гавр Амьен Бордо Орлеан Ренн
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21 декабря 2025, 14:08 8
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»

Александр вспомнил, как работал в «Динамо» под руководством Валерия Газзаева

В Металлисте 1925 выступили с заявлением о трансфере игрока Динамо
Футбол | 22 декабря 2025, 02:02 0
В Металлисте 1925 выступили с заявлением о трансфере игрока Динамо
В Металлисте 1925 выступили с заявлением о трансфере игрока Динамо

Коротун рассказал о трансферных аппетитах харьковского гранда

Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21.12.2025, 09:21
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Бокс | 21.12.2025, 07:22
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Футбол | 21.12.2025, 22:02
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Цыганкова после чудо-матча хочет купить 25-кратный чемпион страны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 2
Бокс
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
21.12.2025, 08:02 3
Футбол
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 11
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем