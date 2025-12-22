Без сенсаций. Определены все участники 1/16 финала Кубка Франции
21 декабря прошли заключительные матчи 1/32 финала
21 декабря в 1/32 финала Кубка Франции состоялись последние 12 поединков.
Игровой день Кубка завершился без сенсаций – главные фавориты прошли в следующий этап.
«Марсель» на выезде разгромил «Бур-ан-Бресс» (6:0), «Лион» разобрался с клубом «Сен-Сир Коллонж» (3:0), а «Монако» обыграл «Осер» – 2:1.
Кубок Франции. 1/32 финала, 21 декабря
- «Бур-ан-Бресс» – «Марсель» – 0:6
- «Конкарно» – «Нант» – 3:5
- «Ницца» – «Сент-Этьен» – 2:1
- «Осер» – «Монако» – 1:2
- «Страсбург» – «Дюнкерк» – 2:1
- «Бассен д’Аркашон» – «О Лионне» – 0:1
- «Гавр» – «Амьен» – 0:2
- «Ле-Пюи-ан-Веле» – «Бордо» – 1:0
- «Монтрей» – «Шовиньи» – 2:1
- «Орлеан» – «Дьеп» – 3:0
- «Ренн» – «Ле-Сабль» – 3:0
- «Лион» – «Сен-Сир Коллонж» – 3:0
«Бур-ан-Бресс» – «Марсель» – 0:6
«Осер» – «Монако» – 1:2
«Ницца» – «Сент-Этьен» – 2:1
«Страсбург» – «Дюнкерк» – 2:1
«Конкарно» – «Нант» – 3:5
«Ренн» – «Ле-Сабль» – 3:0
«Лион» – «Сен-Сир Коллонж» – 3:0
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр вспомнил, как работал в «Динамо» под руководством Валерия Газзаева
Коротун рассказал о трансферных аппетитах харьковского гранда