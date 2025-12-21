Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
21 декабря 2025, 20:29 | Обновлено 21 декабря 2025, 20:32
В Реале определились с матчем, который станет решающим для будущего Алонсо

Баска могут уволить в случае неудачи в Суперкубке Испании

В Реале определились с матчем, который станет решающим для будущего Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

«Реал Мадрид» не уверен в способности Хаби Алонсо привести команду к успеху и может уволить тренера в случае неудачи в Суперкубке Испании, сообщает AS.

В заключительном матче года с «Севильей» (2:0) с трибун «Сантьяго Бернабеу» раздавались свисты и крики, как символ неудачного периода для мадридского гранда, который в течение 2025 года не выиграл ни одного трофея.

Именно для исправления этой ситуации и приглашался Хаби Алонсо, но в клубе начали возникать сомнения относительно баска, после того как команда растеряла пятиочковое преимущество на фоне слабых выступлений в чемпионате.

В Мадриде обеспокоены физической готовностью команды и считают ее главной проблемой. Последними сезонами ответственность за физподготовку лежала на Антонио Пинтусе – ситуация изменилась в начале этого сезона. Желание Алонсо, чтобы его собственный штаб возглавил этот департамент, было удовлетворено, но внутренние отчеты свидетельствуют, что уровень физической готовности теперь является основной заботой. Пинтус, который всю жизнь работает в клубе, продолжает оставаться в «Реале», но в других ролях.

В пользу Алонсо говорит то, что команда все еще остается во всех трех соревнованиях. Впереди – Суперкубок Испании, титул, который определял ход последних сезонов как для «Реала», так и для «Барселоны». До полуфинала против «Атлетико» осталось 18 дней, и все признаки указывают на то, что Алонсо доработает до матча в Джидде, и именно там решится его будущее в клубе.

Источник: AS
