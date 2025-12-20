Холанд забил 10 голов в АПЛ в ворота Вест Хэма. Забивал ли кому-то больше?
Вспомним всех соперников, в ворота которых забивал норвежец в Премьер-лиге
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 10-й гол в ворота Вест Хэм Юнайтед в АПЛ.
Произошло это в начале встречи 17-го тура (идет первый тайм, счёт 1:0).
Вест Хэм Юнайтед стал вторым клубом АПЛ, в ворота которого Холланд забил 10+ голов. Первым был Вулверхэмптон (также 10).
Упомянем всех соперников, в ворота которых забивал норвежец в Премьер-лиге.
Количество голов, забитых Эрлингом Холандом в ворота разных команд в АПЛ (103 гола)
- 10 – Вулверхэмптон
- 10 – Вест Хэм Юнайтед
- 8 – Манчестер Юнайтед
- 8 – Кристал Пелас
- 7 – Фулхэм
- 6 – Брайтон
- 6 – Эвертон
- 5 – Арсенал
- 5 – Ноттингем Форест
- 4 – Брентфорд
- 4 – Бернли
- 4 – Челси
- 4 – Ипсвич Таун
- 4 – Тоттенхэм Хотспур
- 4 – Саутгемптон
- 3 – Борнмут
- 3 – Лестер Сити
- 2 – Лидс Юнайтед
- 2 – Ливерпуль
- 1 – Астон Вилла
- 1 – Лутон Таун
- 1 – Ньюкасл Юнайтед
- 1 – Шеффилд Юнайтед
