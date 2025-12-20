Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Англия
Холанд забил 10 голов в АПЛ в ворота Вест Хэма. Забивал ли кому-то больше?

Вспомним всех соперников, в ворота которых забивал норвежец в Премьер-лиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 10-й гол в ворота Вест Хэм Юнайтед в АПЛ.

Произошло это в начале встречи 17-го тура (идет первый тайм, счёт 1:0).

Вест Хэм Юнайтед стал вторым клубом АПЛ, в ворота которого Холланд забил 10+ голов. Первым был Вулверхэмптон (также 10).

Упомянем всех соперников, в ворота которых забивал норвежец в Премьер-лиге.

Количество голов, забитых Эрлингом Холандом в ворота разных команд в АПЛ (103 гола)

  • 10 – Вулверхэмптон
  • 10 – Вест Хэм Юнайтед
  • 8 – Манчестер Юнайтед
  • 8 – Кристал Пелас
  • 7 – Фулхэм
  • 6 – Брайтон
  • 6 – Эвертон
  • 5 – Арсенал
  • 5 – Ноттингем Форест
  • 4 – Брентфорд
  • 4 – Бернли
  • 4 – Челси
  • 4 – Ипсвич Таун
  • 4 – Тоттенхэм Хотспур
  • 4 – Саутгемптон
  • 3 – Борнмут
  • 3 – Лестер Сити
  • 2 – Лидс Юнайтед
  • 2 – Ливерпуль
  • 1 – Астон Вилла
  • 1 – Лутон Таун
  • 1 – Ньюкасл Юнайтед
  • 1 – Шеффилд Юнайтед
По теме:
АПЛ: Брентфорд с Ярмолюком победил, ничьи в матчах Борнмута и Брайтона
Манчестер Сити с дублем Холанда разгромил Вест Хэм и вышел на первое место
Гвардиола решил попрощаться с талантом Ман Сити. На него есть претендент
чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Вест Хэм Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Вест Хэм Вулверхэмптон
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
