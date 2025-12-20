Холанд забил 10 голов в АПЛ в ворота Вест Хэма. Забивал ли кому-то больше?

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 10-й гол в ворота Вест Хэм Юнайтед в АПЛ.

Произошло это в начале встречи 17-го тура (идет первый тайм, счёт 1:0).

Вест Хэм Юнайтед стал вторым клубом АПЛ, в ворота которого Холланд забил 10+ голов. Первым был Вулверхэмптон (также 10).

Упомянем всех соперников, в ворота которых забивал норвежец в Премьер-лиге.

Количество голов, забитых Эрлингом Холандом в ворота разных команд в АПЛ (103 гола)

10 – Вулверхэмптон

10 – Вест Хэм Юнайтед

8 – Манчестер Юнайтед

8 – Кристал Пелас

7 – Фулхэм

6 – Брайтон

6 – Эвертон

5 – Арсенал

5 – Ноттингем Форест

4 – Брентфорд

4 – Бернли

4 – Челси

4 – Ипсвич Таун

4 – Тоттенхэм Хотспур

4 – Саутгемптон

3 – Борнмут

3 – Лестер Сити

2 – Лидс Юнайтед

2 – Ливерпуль

1 – Астон Вилла

1 – Лутон Таун

1 – Ньюкасл Юнайтед

1 – Шеффилд Юнайтед