Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд догнал Роналду в бомбардирском рейтинге АПЛ
Англия
20 декабря 2025, 17:21 |
166
0

Холанд догнал Роналду в бомбардирском рейтинге АПЛ

Следующим своим голом норвежец догонит Дидье Дрогба

20 декабря 2025, 17:21 |
166
0
Холанд догнал Роналду в бомбардирском рейтинге АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 103-й гол в АПЛ.

Произошло это в начале встречи 17-го тура против Вест Хэм Юнайтед.

По количеству голов в АПЛ Холанд догнал Криштиану Роналду (по 103), следующим забитым мячом догнал Дидье Дрогба (104).

Игроки со 100+ голами в АПЛ

  • 260 – Алан Ширер (Англия)
  • 213 – Гарри Кейн (Англия)
  • 208 – Уэйн Руни (Англия)
  • 190 – Мохамед Салах (Египет)
  • 187 – Энди Коул (Англия)
  • 184 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 177 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 175 – Тьерри Анри (Франция)
  • 163 – Робби Фаулер (Англия)
  • 162 – Джермейн Дефо (Англия)
  • 150 – Майкл Оуэн (Англия)
  • 149 – Лес Фердинанд (Англия)
  • 146 – Тедди Шерингем (Англия)
  • 145 – Джейми Варди (Англия)
  • 144 – Робин ван Перси (Нидерланды)
  • 127 – Джимми Флойд Хассельбайнк ​​(Нидерланды)
  • 127 – Сон Хын Мин (Южная Корея)
  • 126 – Робби Кин (Ирландия)
  • 125 – Николя Анелька (Франция)
  • 123 – Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго)
  • 123 – Рахим Стерлинг (Англия)
  • 121 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
  • 120 – Стивен Джерард (Англия)
  • 113 – Ян Райт (Англия)
  • 111 – Садио Мане (Сенегал)
  • 111 – Дион Даблин (Англия)
  • 110 – Эмиль Хески (Англия)
  • 109 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 108 – Питер Крауч (Англия)
  • 107 – Пол Скоулз (Англия)
  • 106 – Даррен Бент (Англия)
  • 104 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  • 103 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 103 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 100 – Мэттью Ле Тисье (Англия)
По теме:
Холанд забил 10 голов в АПЛ в ворота Вест Хэма. Забивал ли кому-то больше?
Вольтемаде стал 4-м в АПЛ, кто сделал дубль против Челси в первые 20 минут
Ярмолюк станет 5-м украинцем с 75+ матчами в АПЛ
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Сити - Вест Хэм Эрлинг Холанд статистика Криштиану Роналду Дидье Дрогба
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Футбол | 19 декабря 2025, 19:06 8
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой

На украинского вингера нацелился «Актобе»

Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Бокс | 20 декабря 2025, 08:08 4
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа

Популярный американский шоумен планирует завоевать титул чемпиона мира

Претендент на выход в УПЛ намерен подписать бразильцев и экс-игрока Динамо
Футбол | 20.12.2025, 14:47
Претендент на выход в УПЛ намерен подписать бразильцев и экс-игрока Динамо
Претендент на выход в УПЛ намерен подписать бразильцев и экс-игрока Динамо
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Футбол | 19.12.2025, 14:57
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Футбол | 20.12.2025, 04:02
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
18.12.2025, 23:57 69
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 66
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 3
Бокс
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 12
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
19.12.2025, 13:14
Футбол
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
20.12.2025, 07:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем