Холанд догнал Роналду в бомбардирском рейтинге АПЛ
Следующим своим голом норвежец догонит Дидье Дрогба
Норвежский нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд забил 103-й гол в АПЛ.
Произошло это в начале встречи 17-го тура против Вест Хэм Юнайтед.
По количеству голов в АПЛ Холанд догнал Криштиану Роналду (по 103), следующим забитым мячом догнал Дидье Дрогба (104).
Игроки со 100+ голами в АПЛ
- 260 – Алан Ширер (Англия)
- 213 – Гарри Кейн (Англия)
- 208 – Уэйн Руни (Англия)
- 190 – Мохамед Салах (Египет)
- 187 – Энди Коул (Англия)
- 184 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 177 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 175 – Тьерри Анри (Франция)
- 163 – Робби Фаулер (Англия)
- 162 – Джермейн Дефо (Англия)
- 150 – Майкл Оуэн (Англия)
- 149 – Лес Фердинанд (Англия)
- 146 – Тедди Шерингем (Англия)
- 145 – Джейми Варди (Англия)
- 144 – Робин ван Перси (Нидерланды)
- 127 – Джимми Флойд Хассельбайнк (Нидерланды)
- 127 – Сон Хын Мин (Южная Корея)
- 126 – Робби Кин (Ирландия)
- 125 – Николя Анелька (Франция)
- 123 – Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго)
- 123 – Рахим Стерлинг (Англия)
- 121 – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 120 – Стивен Джерард (Англия)
- 113 – Ян Райт (Англия)
- 111 – Садио Мане (Сенегал)
- 111 – Дион Даблин (Англия)
- 110 – Эмиль Хески (Англия)
- 109 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 108 – Питер Крауч (Англия)
- 107 – Пол Скоулз (Англия)
- 106 – Даррен Бент (Англия)
- 104 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- 103 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 103 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 100 – Мэттью Ле Тисье (Англия)
Moving up the scoring charts 📊@ErlingHaaland joins @Cristiano on 103 Premier League goals with an early strike against West Ham pic.twitter.com/kZHW5N4Izz— Premier League (@premierleague) December 20, 2025
