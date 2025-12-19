Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Полуфинал Суперкубка. Названы стартовые составы на матч Болонья – Интер
Италия
19 декабря 2025, 20:51 | Обновлено 19 декабря 2025, 20:56
Полуфинал Суперкубка. Названы стартовые составы на матч Болонья – Интер

19 декабря в 21:00 состоится поединок в саудовском Эр-Рияде

ФК Интер

19 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка Италии.

Болонья и Интер сыграют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнире в Саудовской Аравии принимают участие 4 итальянских клуба: Наполи (чемпион Италии), Болонья (победитель Кубка Италии), Интер (вице-чемпион), Милан (финалист Кубка)

Днем ранее в другом полуфинале Наполи переиграл Милан (2:0). Финал пройдет 22 декабря, также в Эр-Рияде.

