Полуфинал Суперкубка. Названы стартовые составы на матч Болонья – Интер
19 декабря в 21:00 состоится поединок в саудовском Эр-Рияде
19 декабря в 21:00 в саудовском Эр-Рияде пройдет полуфинальный матч Суперкубка Италии.
Болонья и Интер сыграют на стадионе King Saud University Stadium в Эр-Рияде.
В турнире в Саудовской Аравии принимают участие 4 итальянских клуба: Наполи (чемпион Италии), Болонья (победитель Кубка Италии), Интер (вице-чемпион), Милан (финалист Кубка)
Днем ранее в другом полуфинале Наполи переиграл Милан (2:0). Финал пройдет 22 декабря, также в Эр-Рияде.
Поединок состоится 19 декабря и начнется в 22:00 по Киеву