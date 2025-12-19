Бывший защитник сборной Украины попал в шорт-лист казахстанского клуба
«Актобе» заинтересован в услугах Артема Шабанова
33-летний центральный защитник харьковского «Металлиста 1925» Артем Шабанов попал в список интересов казахстанского клуба «Актобе».
По информации источника, помимо Шабанова, иностранный клуб также проявляет интерес к Никите Бурде и Тарасу Качарабе.
Напомним, что Артем перешел в харьковский клуб летом 2025 года из «Александрии».
Действующий контракт Шабанова с «Металлистом 1925» рассчитан до конца сезона 2025/26.
После трансфера защитник успел провести 17 матчей за новый клуб, в которых отметился лишь одной голевой передачей.
