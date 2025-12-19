Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший защитник сборной Украины попал в шорт-лист казахстанского клуба
Украина. Премьер лига
19 декабря 2025, 11:47 | Обновлено 19 декабря 2025, 11:51
Бывший защитник сборной Украины попал в шорт-лист казахстанского клуба

«Актобе» заинтересован в услугах Артема Шабанова

ФК Металлист 1925. Артем Шабанов

33-летний центральный защитник харьковского «Металлиста 1925» Артем Шабанов попал в список интересов казахстанского клуба «Актобе».

По информации источника, помимо Шабанова, иностранный клуб также проявляет интерес к Никите Бурде и Тарасу Качарабе.

Напомним, что Артем перешел в харьковский клуб летом 2025 года из «Александрии».

Действующий контракт Шабанова с «Металлистом 1925» рассчитан до конца сезона 2025/26.

После трансфера защитник успел провести 17 матчей за новый клуб, в которых отметился лишь одной голевой передачей.

По теме:
Первым зимним новичком Карпат может стать экс‑игрок львовян
НАГОРНЯК: «Рассчитываем где-то на трех, а лучше четырех новых футболистов»
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Артем Шабанов Актобе чемпионат Казахстана по футболу Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Тарас Качараба Никита Бурда
Андрей Витренко Источник
Gargantua
в 1925 похоже не очень им довольны. ошибался частенько. они ищут центрального защитника видимо ему на замену. вероятно подпишут Красничи.
Ответить
0
Artem_Ponomar
я думаю кращих умов ніж в Металісті йому ніхто не запропонує
Ответить
0
