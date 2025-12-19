Лидер Риеки: «Очень тяжелый матч, очень сильный соперник»
Тони Фрук доволен ничьей с «Шахтером»
Нападающий хорватской «Риеки» Тони Фрук прокомментировал ночной матч шестого тура Лиги конференций с «Шахтером» (0:0).
«Очень тяжелый матч, очень сильный соперник. Нам удалось добыть очко, хотя мы на это не рассчитывали. Нам нечего было терять, но заслуженное очко и мы заслуженно идем дальше.
Они достаточно быстрые, ищут полупространство, имеют хороших игроков один в один. Нам нужно было время, чтобы войти в игру. У нас были свои моменты, не забили, но 0:0 – хороший результат.
Первый выход «Риеки» в плей-офф с 1980 года? Для нас это очень много значит, второй матч дома – это ветер в спину. С начала группового этапа были колебания, но в итоге нам удалось выжать максимум».
Напомним, что по итогам матча «Шахтер» и «Риека» вышли в плей-офф Лиги конференций.
