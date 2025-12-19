Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер Риеки: «Очень тяжелый матч, очень сильный соперник»
Лига конференций
19 декабря 2025, 11:38 |
Тони Фрук доволен ничьей с «Шахтером»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Фрук

Нападающий хорватской «Риеки» Тони Фрук прокомментировал ночной матч шестого тура Лиги конференций с «Шахтером» (0:0).

«Очень тяжелый матч, очень сильный соперник. Нам удалось добыть очко, хотя мы на это не рассчитывали. Нам нечего было терять, но заслуженное очко и мы заслуженно идем дальше.

Они достаточно быстрые, ищут полупространство, имеют хороших игроков один в один. Нам нужно было время, чтобы войти в игру. У нас были свои моменты, не забили, но 0:0 – хороший результат.

Первый выход «Риеки» в плей-офф с 1980 года? Для нас это очень много значит, второй матч дома – это ветер в спину. С начала группового этапа были колебания, но в итоге нам удалось выжать максимум».

Напомним, что по итогам матча «Шахтер» и «Риека» вышли в плей-офф Лиги конференций.

Риека Шахтер - Риека Лига конференций
Иван Чирко Источник
