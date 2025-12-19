Лидер Риеки: «Очень тяжелый матч, очень сильный соперник»

Нападающий хорватской «Риеки» Тони Фрук прокомментировал ночной матч шестого тура Лиги конференций с «Шахтером» (0:0).

«Очень тяжелый матч, очень сильный соперник. Нам удалось добыть очко, хотя мы на это не рассчитывали. Нам нечего было терять, но заслуженное очко и мы заслуженно идем дальше.

Они достаточно быстрые, ищут полупространство, имеют хороших игроков один в один. Нам нужно было время, чтобы войти в игру. У нас были свои моменты, не забили, но 0:0 – хороший результат.

Первый выход «Риеки» в плей-офф с 1980 года? Для нас это очень много значит, второй матч дома – это ветер в спину. С начала группового этапа были колебания, но в итоге нам удалось выжать максимум».