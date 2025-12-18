ФОТО. Костюк вынужденно заменил защитника Динамо на 8-й минуте матча с Ноа
Александр Тымчик получил травму, вместо него вышел Александр Караваев
Правый защитник киевского Динамо Александр Тымчик получил травму в матче шестого тура Лиги конференций против Ноа.
Тымчик травмировался уже на старте игры и наставнику бело-синих Игорю Костюку вынужденно пришлось менять игрока.
Вместо Тымчика на поле вышел Александр Караваев. Каравае забрал капитанскую повязку у Александра Пихаленка.
Динамо и Ноа начали встречу 18 декабря в 22:00 на стадионе в польском городе Люблин.
