Правый защитник киевского Динамо Александр Тымчик получил травму в матче шестого тура Лиги конференций против Ноа.

Тымчик травмировался уже на старте игры и наставнику бело-синих Игорю Костюку вынужденно пришлось менять игрока.

Вместо Тымчика на поле вышел Александр Караваев. Каравае забрал капитанскую повязку у Александра Пихаленка.

Динамо и Ноа начали встречу 18 декабря в 22:00 на стадионе в польском городе Люблин.

ФОТО. Костюк вынужденно заменил защитника Динамо на 8-й минуте матча с Ноа