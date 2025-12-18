ФОТО. Костюк вынужденно заменил защитника Динамо на 8-й минуте матча с Ноа

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
18 декабря 2025, 22:15 | Обновлено 18 декабря 2025, 22:16
Александр Тымчик получил травму, вместо него вышел Александр Караваев

Правый защитник киевского Динамо Александр Тымчик получил травму в матче шестого тура Лиги конференций против Ноа.

Тымчик травмировался уже на старте игры и наставнику бело-синих Игорю Костюку вынужденно пришлось менять игрока.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместо Тымчика на поле вышел Александр Караваев. Каравае забрал капитанскую повязку у Александра Пихаленка.

Динамо и Ноа начали встречу 18 декабря в 22:00 на стадионе в польском городе Люблин.

Александр Тымчик Александр Караваев Александр Пихаленок травма Игорь Костюк Динамо Киев Ноа Ереван Динамо - Ноа Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
