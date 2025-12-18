ФОТО. Футболисты Шахтера провели разминку перед игрой с Риекой
18 декабря в 22:00 в Кракове пройдет матч 6-го тура Лиги конференций
Футболисты донецкого Шахтера провели разминку перед игрой с Риекой
18 декабря в 22:00 пройдет матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском городе Краков играют донецкий Шахтер и хорватская Риека.
Горняки имеют 12 очков из 15 и занимают 2-е место среди 36 команд.
Хорватский клуб в турнирной таблице набрал 8 пунктов и находится на 14-й позиции.
