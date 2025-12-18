Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
18 декабря 2025, 21:47 | Обновлено 18 декабря 2025, 21:54
ФОТО. Футболисты Шахтера провели разминку перед игрой с Риекой

18 декабря в 22:00 в Кракове пройдет матч 6-го тура Лиги конференций

ФОТО. Футболисты Шахтера провели разминку перед игрой с Риекой
ФК Шахтер

Футболисты донецкого Шахтера провели разминку перед игрой с Риекой

18 декабря в 22:00 пройдет матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В польском городе Краков играют донецкий Шахтер и хорватская Риека.

Горняки имеют 12 очков из 15 и занимают 2-е место среди 36 команд.

Хорватский клуб в турнирной таблице набрал 8 пунктов и находится на 14-й позиции.

ФОТО. Футболисты Шахтера провели разминку перед игрой с Риекой

Риека фото Шахтер Донецк тренировка Краков Лига конференций Шахтер - Риека
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Комментарии
