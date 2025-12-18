ФОТО. Динамо прибыло на стадион в Люблине. Как выглядит раздевалка киевлян

Киевское Динамо прибыло на стадион в Люблине, где 18 декабря проведет заключительный матч в основном этапе Лиги конференций против Ноа из Еревана, Армения.

Пресс-служба бело синих поделилась фотографиями игроков, а также показала, как выглядит раздевалка команды.

Динамо и Ноа начнут поединок в 22:00 по Киеву. Ранее наставник столичного клуба Украины Игорь Костюк назвал стартовый состав своих подопечных.

В таблице ЛК Динамо с тремя очками занимает 28-е место и гарантировано уже не выйдет в плей-офф. У Ноа в активе 17-я позиция и восемь пунктов.

