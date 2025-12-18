Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Динамо прибыло на стадион в Люблине. Как выглядит раздевалка киевлян
Лига конференций
18 декабря 2025, 21:25 |
596
0

ФОТО. Динамо прибыло на стадион в Люблине. Как выглядит раздевалка киевлян

18 декабря подопечные Игоря Костюка сыграют против Ноа в шестом туре Лиги конференций

18 декабря 2025, 21:25 |
596
0
ФОТО. Динамо прибыло на стадион в Люблине. Как выглядит раздевалка киевлян
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо прибыло на стадион в Люблине, где 18 декабря проведет заключительный матч в основном этапе Лиги конференций против Ноа из Еревана, Армения.

Пресс-служба бело синих поделилась фотографиями игроков, а также показала, как выглядит раздевалка команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо и Ноа начнут поединок в 22:00 по Киеву. Ранее наставник столичного клуба Украины Игорь Костюк назвал стартовый состав своих подопечных.

В таблице ЛК Динамо с тремя очками занимает 28-е место и гарантировано уже не выйдет в плей-офф. У Ноа в активе 17-я позиция и восемь пунктов.

ФОТО. Динамо прибыло на стадион в Люблине. Как выглядит раздевалка киевлян

По теме:
Динамо – Ноа. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Как Кабаев вывел Динамо вперед в матче Лиги конференций против Ноа
Бразилец получил травму в еврокубковом матче Шахтера и ушел на замену
фото Динамо Киев Ноа Ереван Лига конференций Динамо - Ноа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Футбол | 18 декабря 2025, 08:34 5
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны
Миколенко неожиданно решил подписать 19-кратный чемпион страны

На Виталия претендует «Фенербахче»

Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Футбол | 18 декабря 2025, 05:22 1
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером
Костюк выступил с заявлением о Ярмоленко после назначения главным тренером

Тренер считает, что вингер будет играть там, где он полезен

Кристал Пэлас – КуПС. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 18.12.2025, 21:27
Кристал Пэлас – КуПС. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Кристал Пэлас – КуПС. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Футбол | 17.12.2025, 21:57
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Матчи Шахтера и Динамо. 6-й тур Лиги конференций: расписание и таблица
Футбол | 18.12.2025, 19:31
Матчи Шахтера и Динамо. 6-й тур Лиги конференций: расписание и таблица
Матчи Шахтера и Динамо. 6-й тур Лиги конференций: расписание и таблица
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
17.12.2025, 23:55 10
Футбол
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 15
Другие виды
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 15
Футбол
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
Президент Польши обиделся на Усика. Лидер страны отменил встречу с боксером
18.12.2025, 08:56 4
Бокс
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 37
Футбол
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
Шахтер покидает полузащитник, оказавшийся ненужным Турану
17.12.2025, 21:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем