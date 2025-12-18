Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
18 декабря 2025, 17:54
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Наполи – Милан

Ggbet 2.97 – 3.09 – 2.82

22:00 Динамо Киев – Ноа

Ggbet 2.22 – 3.68 – 3.25

22:00 Шахтер – Риека

Ggbet 1.94 – 3.47 – 4.42

22:00 Лозанна – Фиорентина

Ggbet 3.91 – 3.75 – 1.97

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
