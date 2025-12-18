Старые билеты недействительны. Шахтер сделал заявление перед игрой с Риекой

Билеты на игру Шахтера в Лиге конференций с Риекой в ​​Кракове еще доступны в продаже.

Шахтер сделал официальную заявку о билетах на игру:

«Чтобы обеспечить комфорт и безопасность на матче с «Риекой», мы бесплатно совершили обмен приобретенных билетов. Занимайте улучшенные места центральной трибуны! Старые билеты – недействительны. Обновленные пропуска доступны в личном кабинете».

Игра 6-го тура Лиги конференций пройдет 18 декабря в 22:00 по Киеву на городском стадионе имени Хенрика Реймана.