Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
18 декабря 2025, 03:59 | Обновлено 18 декабря 2025, 04:09
Старые билеты недействительны. Шахтер сделал заявление перед игрой с Риекой

Горняки проведут матч 6-го тура Лиги конференций в польском Кракове

Старые билеты недействительны. Шахтер сделал заявление перед игрой с Риекой
ФК Шахтер

Билеты на игру Шахтера в Лиге конференций с Риекой в ​​Кракове еще доступны в продаже.

Шахтер сделал официальную заявку о билетах на игру:

«Чтобы обеспечить комфорт и безопасность на матче с «Риекой», мы бесплатно совершили обмен приобретенных билетов. Занимайте улучшенные места центральной трибуны! Старые билеты – недействительны. Обновленные пропуска доступны в личном кабинете».

Игра 6-го тура Лиги конференций пройдет 18 декабря в 22:00 по Киеву на городском стадионе имени Хенрика Реймана.

Риека Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Риека билеты
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
