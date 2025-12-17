Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Где Судаков и Трубин? Составы Фаренсе и Бенфики на матч Кубка Португалии
Португалия
17 декабря 2025, 22:11 | Обновлено 17 декабря 2025, 22:13
Где Судаков и Трубин? Составы Фаренсе и Бенфики на матч Кубка Португалии

Встреча 1/8 финала начнется 17 декабря в 22:45 по киевскому времени

Где Судаков и Трубин? Составы Фаренсе и Бенфики на матч Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков выйдет в стартовом составе на матч 1/8 финала Кубка Португалии, который состоится 17 декабря.

Подопечные Жозе Моуриньо сыграют на выезде против «Фаренсе». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голкипер Анатолий Трубин остался на скамейке запасных «орлов», с первых минут сыграет 23-летний Самуэл Соареш, который является вторым номером лиссабонского клуба.

На предыдущей стадии «Бенфика» на выезде одолела «Атлетико» со счетом 2:0, а «Фаренсе» на домашней арене разгромил «Силвеш» – 5:1.

Стартовые составы Фаренсе и Бенфики на матч Кубка Португалии

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
