Где Судаков и Трубин? Составы Фаренсе и Бенфики на матч Кубка Португалии

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков выйдет в стартовом составе на матч 1/8 финала Кубка Португалии, который состоится 17 декабря.

Подопечные Жозе Моуриньо сыграют на выезде против «Фаренсе». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:45 по киевскому времени.

Голкипер Анатолий Трубин остался на скамейке запасных «орлов», с первых минут сыграет 23-летний Самуэл Соареш, который является вторым номером лиссабонского клуба.

На предыдущей стадии «Бенфика» на выезде одолела «Атлетико» со счетом 2:0, а «Фаренсе» на домашней арене разгромил «Силвеш» – 5:1.

Стартовые составы Фаренсе и Бенфики на матч Кубка Португалии