Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яремчук снова забил за Олимпиакос. Сколько у него голов за греческий клуб?
Греция
17 декабря 2025, 21:39 |
448
2

Яремчук снова забил за Олимпиакос. Сколько у него голов за греческий клуб?

Произошло это в матче Кубка Греции против Ираклиса

17 декабря 2025, 21:39 |
448
2 Comments
Яремчук снова забил за Олимпиакос. Сколько у него голов за греческий клуб?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук отличился 14-м голом за клуб.

Произошло это в матче 5-го тура Кубка Греции, в котором «Олимпиакос» разбил «Ираклис» со счетом 6:0.

Украинец вышел в стартовом составе пирейцев и отличился голом во втором тайме матча.

Роман Яремчук, статистика выступлений за «Олимпиакос»

  • 44 матча (30 – чемпионат Греции, 7 – Лига Европы, 6 – Кубок Греции, 1 – Лига чемпионов)
  • 14 голов (8 – Кубок Греции, 4 – чемпионат Греции, 2 – Лига Европы)
  • 5 ассистов (4 – чемпионат Греции, 1 – Кубок Греции)

Голы Романа Яремчука за иностранные клубы (94)

  • 61 – Гент
  • 14 – Олимпиакос
  • 9 – Бенфика
  • 6 – Брюгге
  • 4 – Валенсия
По теме:
Гол Яремчука и разгром. Олимпиакос разбил Ираклис в Кубке Греции
ВИДЕО. Как Яремчук отличился голом в матче Кубка Греции
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины – в секси-образе. Огонь
Олимпиакос Пирей Ираклис Кубок Греции по футболу Роман Яремчук статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 17 декабря 2025, 08:41 11
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА

Футболист ищет вариант ухода из клуба

Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Футбол | 17 декабря 2025, 21:06 0
Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании

Поединок состоится 17 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
Бокс | 17.12.2025, 00:10
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
Футбол | 17.12.2025, 02:45
УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
УАФ не против доигровки матча Металлист 1925 – Верес. Есть одна проблема
Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Футбол | 17.12.2025, 18:45
Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Последний матч года. Тренер Динамо взял на игру еврокубка 27 футболистов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Цікаво скільки за карєру загалом. Збірна, в Украіні. Непогано, як на мене
Ответить
0
ivankondrat96
Хотілось би, щоб Яремчук все ж таки закріпився в основі
Ответить
0
Популярные новости
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
16.12.2025, 00:01 13
Футбол
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
16.12.2025, 06:32 42
Футбол
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 28
Футбол
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
БЕЛЛЮ: «Поединок против Усика? Это не будет трудным испытанием для него»
16.12.2025, 21:46 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем