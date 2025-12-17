Яремчук снова забил за Олимпиакос. Сколько у него голов за греческий клуб?

Украинский нападающий греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук отличился 14-м голом за клуб.

Произошло это в матче 5-го тура Кубка Греции, в котором «Олимпиакос» разбил «Ираклис» со счетом 6:0.

Украинец вышел в стартовом составе пирейцев и отличился голом во втором тайме матча.

Роман Яремчук, статистика выступлений за «Олимпиакос»

44 матча (30 – чемпионат Греции, 7 – Лига Европы, 6 – Кубок Греции, 1 – Лига чемпионов)

14 голов (8 – Кубок Греции, 4 – чемпионат Греции, 2 – Лига Европы)

5 ассистов (4 – чемпионат Греции, 1 – Кубок Греции)

Голы Романа Яремчука за иностранные клубы (94)