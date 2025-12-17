Греция17 декабря 2025, 21:39 |
448
2
Яремчук снова забил за Олимпиакос. Сколько у него голов за греческий клуб?
Произошло это в матче Кубка Греции против Ираклиса
Украинский нападающий греческого «Олимпиакоса» Роман Яремчук отличился 14-м голом за клуб.
Произошло это в матче 5-го тура Кубка Греции, в котором «Олимпиакос» разбил «Ираклис» со счетом 6:0.
Украинец вышел в стартовом составе пирейцев и отличился голом во втором тайме матча.
Роман Яремчук, статистика выступлений за «Олимпиакос»
- 44 матча (30 – чемпионат Греции, 7 – Лига Европы, 6 – Кубок Греции, 1 – Лига чемпионов)
- 14 голов (8 – Кубок Греции, 4 – чемпионат Греции, 2 – Лига Европы)
- 5 ассистов (4 – чемпионат Греции, 1 – Кубок Греции)
Голы Романа Яремчука за иностранные клубы (94)
- 61 – Гент
- 14 – Олимпиакос
- 9 – Бенфика
- 6 – Брюгге
- 4 – Валенсия
Цікаво скільки за карєру загалом. Збірна, в Украіні. Непогано, як на мене
Хотілось би, щоб Яремчук все ж таки закріпився в основі
