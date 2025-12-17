ВИДЕО. ПСЖ пропустил в финале, Жоржиньо забил пенальти и огорчил Сафонова
Полузащитник «Фламенго» Жоржиньо хладнокровно реализовал пенальти
В среду, 17 декабря, проходит финальный матч Межконтинентального кубка, в котором встретились французский ПСЖ и бразильский «Фламенго».
Команды играют на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар). Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
Во второй половине игры бразильский клуб сумел восстановить паритет благодаря полузащитнику Жоржиньо, который хладнокровно реализовал пенальти.
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, который вышел в стартовом составе вместо первого номера Люки Шевалье, не угадал направление удара.
Jorginho, cobrando pênalti, empata o jogo em Doha: PSG 1x1 Flamengopic.twitter.com/mKuqNJkS6T— Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) December 17, 2025
Решающий матч Межконтинентального кубка состоится 17 декабря в 19:00 по киевскому времени