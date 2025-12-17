В среду, 17 декабря, проходит финальный матч Межконтинентального кубка, в котором встретились французский ПСЖ и бразильский «Фламенго».

Команды играют на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар). Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Во второй половине игры бразильский клуб сумел восстановить паритет благодаря полузащитнику Жоржиньо, который хладнокровно реализовал пенальти.

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, который вышел в стартовом составе вместо первого номера Люки Шевалье, не угадал направление удара.

ВИДЕО. ПСЖ пропустил в финале, Жоржиньо забил пенальти и огорчил Сафонова