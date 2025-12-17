Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. ПСЖ пропустил в финале, Жоржиньо забил пенальти и огорчил Сафонова
Франция
17 декабря 2025, 20:34 | Обновлено 17 декабря 2025, 20:37
Полузащитник «Фламенго» Жоржиньо хладнокровно реализовал пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

В среду, 17 декабря, проходит финальный матч Межконтинентального кубка, в котором встретились французский ПСЖ и бразильский «Фламенго».

Команды играют на стадионе «Ahmad bin Ali Stadium» в Аль-Раяне (Катар). Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Во второй половине игры бразильский клуб сумел восстановить паритет благодаря полузащитнику Жоржиньо, который хладнокровно реализовал пенальти.

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, который вышел в стартовом составе вместо первого номера Люки Шевалье, не угадал направление удара.

Николай Тытюк
sahka1981
Маркіньойс привіз.
