Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Греция
17 декабря 2025, 19:21 | Обновлено 17 декабря 2025, 19:23
1463
1

Украинский нападающий поразил ворота «Ираклис»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук отличился голом в матче Кубка Греции.

Случилось это в противостоянии с «Ираклисом». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 51-й минуте украинский форвард отличился пятым голом своей команды – 5:0. Для Романа этот забитый мяч стал четвертым в текущем сезоне на клубном уровне, все были забиты в Кубке Греции. Также на счету нападающего один ассист.

❗️ ВИДЕО. Как Яремчук отличился голом в матче Кубка Греции

По теме:
ПСЖ – Фламенго. Забарный в запасе. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. ПСЖ пропустил в финале, Жоржиньо забил пенальти и огорчил Сафонова
Гол Яремчука и разгром. Олимпиакос разбил Ираклис в Кубке Греции
Олимпиакос Пирей Ираклис Кубок Греции по футболу Роман Яремчук видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Диванний Експерт
І як він забив? Де відео якщо вже обіцяєте?Затягуєте в орківську тєлєгу? Лупіть самі по засосах з рашистами!!!🤬🤬🤬
Ответить
0
