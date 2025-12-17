ВИДЕО. Как Яремчук отличился голом в матче Кубка Греции
Украинский нападающий поразил ворота «Ираклис»
Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук отличился голом в матче Кубка Греции.
Случилось это в противостоянии с «Ираклисом». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
На 51-й минуте украинский форвард отличился пятым голом своей команды – 5:0. Для Романа этот забитый мяч стал четвертым в текущем сезоне на клубном уровне, все были забиты в Кубке Греции. Также на счету нападающего один ассист.
