Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук отличился голом в матче Кубка Греции.

Случилось это в противостоянии с «Ираклисом». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

На 51-й минуте украинский форвард отличился пятым голом своей команды – 5:0. Для Романа этот забитый мяч стал четвертым в текущем сезоне на клубном уровне, все были забиты в Кубке Греции. Также на счету нападающего один ассист.

❗️ ВИДЕО. Как Яремчук отличился голом в матче Кубка Греции