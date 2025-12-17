МАРЛОН САНТОС: «Сегодня я в Шахтере, но почему бы не вернуться в Бразилию»

Бразильский защитник «Шахтера» Марлон Сантос пообщался с южноамериканскими журналистами, рассказав о своем быте в Украине и планах на будущее.

«У украинцев многому можно научиться: они стойкие, умеют начинать все сначала и придавать всему новый смысл, потому что даже если ты переживаешь неприятную ситуацию, нужно продолжать двигаться вперед, адаптироваться и идти дальше. Именно так поступали и мы, бразильцы: если появлялось что-то хорошее, мы этим пользовались».

«Конечно, я мечтаю однажды вернуться в хорошей форме и остаться во «Флуминенсе» надолго. А потом завершить карьеру, закрыть этот цикл, который, как я считаю, еще не закончился. Сегодня я здесь, в «Шахтере», и у меня осталось еще шесть месяцев по контракту, конечно, я здесь очень счастлив. Но если появится возможность вернуться в Бразилию, почему бы и нет? Особенно во «Флуминенсе».

«Как живется в Украине? С одной стороны время от времени бомбят, с другой – стреляют…»

«Я много думал о тренерской работе после завершения карьеры футболиста. Это действительно сильно на меня влияет, потому что я страстно люблю футбол, и когда ты родился в Бразилии, а потом едешь в Италию, а затем немного путешествуешь по Европе, ты видишь, что такое настоящий футбол. Боже, это чудесно. И это мой мир. Я знаю, что буду связан с футболом», – заявил Марлон Сантос.

30-летний Марлон Сантос в текущем сезоне сыграл в 8 официальных матчах за «Шахтер», отличившись 2 результативными передачами.