Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 05:42 |
Максим ШАЦКИХ: «Есть такое понятие, как честь клуба. Я даже не знаю…»

Легенда клуба – о матче с «Ноа»

ФК Динамо. Максим Шацьких

Бывший футболист «Динамо» Максим Шацьких поделился мыслями о поединке киевлян с «Ноа»

«Динамо просто обязано побеждать в этом матче. И неважно, что результат в нем уже ничего не решает для киевской команды, которая потеряла шансы на плей-офф, потому что есть такое понятие, как честь клуба! Да и у игроков должно быть достоинство. Настрой должен быть боевым, только на победу. Даже не знаю, какой еще соперник нужен динамовцам, чтобы заработать три очка... Да, это футбол и всякое бывает, но, если не Ноа, то кого еще побеждать?».

Прогнозы я делать не люблю, потому что никогда не угадываю. Да и вообще, это неблагодарное дело. Скажу так – ожидаю победы Динамо. Буду смотреть игру, переживать за киевлян... Нужно брать три очка, улучшать рейтинг УЕФА и на мажорной ноте завершать календарный год. Повторюсь, если уже такие команды не побеждать, то я даже не знаю...», – сказал Шацких.

Динамо Киев Виталий Кварцяный Лига конференций Ноа Ереван Максим Шацких
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Перець
Честь клубу була коли тренував Лобановський   , а зараз тільки мотивація
