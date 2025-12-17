Легионер Динамо пропустит матч с Ноа. Дело не в травме

Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце пропустит матч Лиги конференций с «Ноа». Об этом сообщил главный тренер команды Игорь Костюк:

– Рассчитываете ли вы на Бленуце? Почему он перестал стабильно попадать в заявку на матчи?

– У него возникли какие-то семейные вопросы, он отпросился и отправился домой. А что касается того, что он не всегда оказывался в заявке, то у нас сейчас три полноценных форварда, поэтому мы выбирали по позициям, а также учитывали игровую практику каждого из них.

Поединок между киевским «Динамо» и «Ноа» состоится 18 декабря в 22:00 по Киеву

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» вело переговоры по двум вратарям.