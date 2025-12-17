Будет усиление? Динамо может вернуть из аренды троих футболистов

Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал назначение на должность главного тренера «бело-синих» Игоря Костюка, а также сообщил, что чемпионы Украины намерены поехать на тренировочные сборы вместе с луганской «Зарей».

По итогам контрольных матчей к «Динамо» могут присоединиться арендованные игроки – полузащитники Роман Саленко, Навин Малыш и вингер Андрей Маткевич, которые находятся в расположении луганской команды.

– Что вы знаете о Костюке, как человеке и тренере? Удастся ли ему найти подход не только к молодежи, но и к опытным игрокам?

– Мы знакомы с ним еще по ветеранскому футболу. У Костюка высокие требования к игрокам. Однако здесь ему придется изменить подход. Одно дело – юноши U-19, на которых можно где-то и накричать, а взрослый футбол – это совсем другое. Необходимо менять структуру отношений.

Что касается состава, то я знаю, что «Динамо» и «Заря» вместе должны ехать на зимние сборы. Ну, по крайней мере, сейчас этот вопрос решается. Поэтому, возможно, кто-то из арендованных игроков может вернуться обратно в киевский клуб, – рассказал Саленко.