Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Будет усиление? Динамо может вернуть из аренды троих футболистов
Украина. Премьер лига
Будет усиление? Динамо может вернуть из аренды троих футболистов

Олег Саленко сообщил о совместных планах киевского клуба и луганской «Зари»

Будет усиление? Динамо может вернуть из аренды троих футболистов
ФК Динамо Киев

Бывший футболист киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал назначение на должность главного тренера «бело-синих» Игоря Костюка, а также сообщил, что чемпионы Украины намерены поехать на тренировочные сборы вместе с луганской «Зарей».

По итогам контрольных матчей к «Динамо» могут присоединиться арендованные игроки – полузащитники Роман Саленко, Навин Малыш и вингер Андрей Маткевич, которые находятся в расположении луганской команды.

– Что вы знаете о Костюке, как человеке и тренере? Удастся ли ему найти подход не только к молодежи, но и к опытным игрокам?

– Мы знакомы с ним еще по ветеранскому футболу. У Костюка высокие требования к игрокам. Однако здесь ему придется изменить подход. Одно дело – юноши U-19, на которых можно где-то и накричать, а взрослый футбол – это совсем другое. Необходимо менять структуру отношений.

Что касается состава, то я знаю, что «Динамо» и «Заря» вместе должны ехать на зимние сборы. Ну, по крайней мере, сейчас этот вопрос решается. Поэтому, возможно, кто-то из арендованных игроков может вернуться обратно в киевский клуб, – рассказал Саленко.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Заря Луганск Олег Саленко Роман Саленко Навин Малыш Андрей Маткевич аренда игрока учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Комментарии
