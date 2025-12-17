Next Gen ATP Finals 2025. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) стартовал поединки Next Gen ATP Finals 2025.

Молодежный Итоговый турнир (игроки не старше 21 года) будет проходить до 21 числа этого же месяца.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Восемь теннисистов были распределены на две группы. Из каждого квартета в полуфинальную стадию выйдут по два лучших игрока.

В среду, в первый игровой день, пройдут матчи 1-го тура в каждой из групп. Старт встреч запланирован на 13:00 по Киеву.

Красная группа. 1-й тур

13:00. Дино Прижмич (АТР 128) – Нишеш Басаваредди (АТР 167)

15:00. Александер Блокс (АТР 116) – Джастин Энгель (АТР 187)

Синяя группа. 1-й тур

18:00. Лернер Тьен (АТР 28) – Рафаэль Ходар (АТР 168)

19:30. Мартин Ландалус (АТР 134) – Николай Будков Кьер (АТР 136)

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.