ATP
17 декабря 2025, 14:20
Next Gen ATP Finals 2025. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) стартовал молодежный Итоговый турнир

Next Gen ATP Finals 2025. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) стартовал поединки Next Gen ATP Finals 2025.

Молодежный Итоговый турнир (игроки не старше 21 года) будет проходить до 21 числа этого же месяца.

Восемь теннисистов были распределены на две группы. Из каждого квартета в полуфинальную стадию выйдут по два лучших игрока.

В среду, в первый игровой день, пройдут матчи 1-го тура в каждой из групп. Старт встреч запланирован на 13:00 по Киеву.

Красная группа. 1-й тур

13:00. Дино Прижмич (АТР 128) – Нишеш Басаваредди (АТР 167)
15:00. Александер Блокс (АТР 116) – Джастин Энгель (АТР 187)

Синяя группа. 1-й тур

18:00. Лернер Тьен (АТР 28) – Рафаэль Ходар (АТР 168)
19:30. Мартин Ландалус (АТР 134) – Николай Будков Кьер (АТР 136)

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

По теме:
Next Gen 2025. Украинский след: участники и призовые молодежного Итогового
Первый трофей в карьере: обидчик Сачко стал чемпином турнира ATP 250 в Меце
Сачко не сумел выйти в финал турнира ATP 250 в Меце, уступив 38-й ракетке
