Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
17 декабря 2025, 12:29 | Обновлено 17 декабря 2025, 12:30
Назван стартовый состав Украины U-15 на игру против Греции U-15

17 декабря в 13:00 пройдет матч 1-го тура турнира развития УЕФА

Назван стартовый состав Украины U-15 на игру против Греции U-15
УАФ

Юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) стартует на Турнир развития УЕФА.

17 декабря в 13:00 в матче 1-го тура встречаются Греция U-15 и Украина U-15.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер команды Владимир Самборский назвал стартовый состав на первую игру.

Соревнования пройдут 17–22 декабря в Португалии. Сине-желтая команда сыграет против Греции (17 декабря в 13:00), Ирландии (19 декабря в 13:00), Португалии (22 декабря в 13:00).

Стартовый состав Украины U-15 на игру против Греции U-15

Греция U-15 – Украина U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
САМБОРСКИЙ: «Соперников сборной будем изучать в процессе турнира»
Назван состав сборной Украины U-15 на турнир развития УЕФА
Владимир Самборский турнир развития УЕФА сборная Украины по футболу U-15 сборная Греции по футболу U-16 Греция - Украина стартовые составы
