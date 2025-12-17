Назван стартовый состав Украины U-15 на игру против Греции U-15
17 декабря в 13:00 пройдет матч 1-го тура турнира развития УЕФА
Юношеская сборная Украины U-15 (футболисты не старше 2011 г.р.) стартует на Турнир развития УЕФА.
17 декабря в 13:00 в матче 1-го тура встречаются Греция U-15 и Украина U-15.
Главный тренер команды Владимир Самборский назвал стартовый состав на первую игру.
Соревнования пройдут 17–22 декабря в Португалии. Сине-желтая команда сыграет против Греции (17 декабря в 13:00), Ирландии (19 декабря в 13:00), Португалии (22 декабря в 13:00).
Стартовый состав Украины U-15 на игру против Греции U-15
