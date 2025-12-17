Роналду проигнорировал голосование за лучшего футболиста года

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не участвовал в голосовании за лучшего футболиста, вратаря и тренера 2025 года по версии ФИФА. Его заменил партнер по сборной Бернарду Силва.

Церемония награждения лучших игроков и тренеров календарного года состоялась в Дохе (Катар) 16 декабря. В голосовании традиционно участвуют три представителя от каждой страны ФИФА: тренер и капитан сборной, а также один журналист.

Лучшим футболистом 2025 года по версии ФИФА стал форвард «ПСЖ» Усман Дембеле. Лучшим тренером признан наставник парижского клуба Луис Энрике.