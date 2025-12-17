The Best в Дембеле: что сказал лидер ПСЖ со сцены

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал получение награды лучшему футболисту 2025 года по версии ФИФА.

28-летний форвард сборной Франции, который разом з парижским клубом выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Суперкубок УЕФА, сегодня в Дохе стал обладателем премии The Best.

«Хочу поблагодарить всех партнеров по команде. Упорная работа всегда приносит результат. Также благодарен своей семье и «ПСЖ» – у нас получился по-настоящему фантастический год.

Отдельное спасибо [президенту ФИФА] Джанни Инфантино – я получил ваше поздравление с днем рождения.

Надеюсь, что смогу вернуться сюда и в следующем году», – сказал Дембеле, выступая со сцены.