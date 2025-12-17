Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. The Best в Дембеле: что сказал лидер ПСЖ со сцены
Франция
17 декабря 2025, 01:36 |
27
0

The Best в Дембеле: что сказал лидер ПСЖ со сцены

Француз получил главный приз ФИФА

17 декабря 2025, 01:36 |
27
0
The Best в Дембеле: что сказал лидер ПСЖ со сцены
FIFA. Усман Дембеле

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал получение награды лучшему футболисту 2025 года по версии ФИФА.

28-летний форвард сборной Франции, который разом з парижским клубом выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Суперкубок УЕФА, сегодня в Дохе стал обладателем премии The Best.

«Хочу поблагодарить всех партнеров по команде. Упорная работа всегда приносит результат. Также благодарен своей семье и «ПСЖ» – у нас получился по-настоящему фантастический год.

Отдельное спасибо [президенту ФИФА] Джанни Инфантино – я получил ваше поздравление с днем рождения.

Надеюсь, что смогу вернуться сюда и в следующем году», – сказал Дембеле, выступая со сцены.

По теме:
Месси назвал лучшего: игрок Реала выше звезды Барселоны
ЭНРИКЕ: «Фламенго – очень хорошая команда, поэтому матч будет сложным»
Источник: раскол между Забарным и Сафоновым неустраним
Усман Дембеле ПСЖ Джанни Инфантино Лига 1 (Франция)
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В переговорах с тренером Карпат участвовали два экс-игрока сборной Украины
Футбол | 16 декабря 2025, 23:27 0
В переговорах с тренером Карпат участвовали два экс-игрока сборной Украины
В переговорах с тренером Карпат участвовали два экс-игрока сборной Украины

Сейчас гендиректор «Карпат» Андрей Русол находится в Испании

Дарио СРНА: «Будет другой Шахтер. Команда станет сильнее»
Футбол | 16 декабря 2025, 19:59 7
Дарио СРНА: «Будет другой Шахтер. Команда станет сильнее»
Дарио СРНА: «Будет другой Шахтер. Команда станет сильнее»

Менеджмент ждет изменений

Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Футбол | 16.12.2025, 06:32
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Бокс | 16.12.2025, 06:51
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Футбол | 16.12.2025, 19:43
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 34
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
15.12.2025, 06:05
Бокс
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем