Месси назвал лучшего: игрок Реала выше звезды Барселоны
17 декабря 2025, 02:21 | Обновлено 17 декабря 2025, 02:22
Месси назвал лучшего: игрок Реала выше звезды Барселоны

Выбор Лионеля при голосовании за лучшего игрока года

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси отдал первое место в своем голосовании за лучшего футболиста 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) вингеру «ПСЖ» Усману Дембеле. Вторую позицию занял форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, а третьим стал нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

В итоге награда The Best от ФИФА досталась Дембеле. Ранее французский футболист также стал обладателем «Золотого мяча».

В прошлом сезоне 28-летний игрок «ПСЖ» провел 53 матча во всех турнирах, отметившись 35 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.

Лионель Месси Усман Дембеле Ламин Ямаль Килиан Мбаппе Барселона ПСЖ Реал Мадрид
Михаил Олексиенко Источник: ФИФА
