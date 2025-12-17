Месси назвал лучшего: игрок Реала выше звезды Барселоны

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси отдал первое место в своем голосовании за лучшего футболиста 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) вингеру «ПСЖ» Усману Дембеле. Вторую позицию занял форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, а третьим стал нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль.

В итоге награда The Best от ФИФА досталась Дембеле. Ранее французский футболист также стал обладателем «Золотого мяча».

В прошлом сезоне 28-летний игрок «ПСЖ» провел 53 матча во всех турнирах, отметившись 35 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.