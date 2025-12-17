Легендарный нападающий Барселоны близок к подписанию контракта с Майами

38-летний уругвайский форвард «Интер Майами» Луис Суарес близок к продлению сотрудничества с клубом.

По данным источников, футболист готов оформить новое соглашение, рассчитанное до завершения сезона 2026 года. В нынешнем году команда из Майами завоевала Кубок МЛС, однако сам уругваец не выходил в стартовом составе в последних четырех матчах плей-офф.

Текущий контракт Суареса с «Интер Майами» истекает 31 декабря этого года.

Ранее также сообщалось, что еще один звездный игрок клуба Лионель Месси подписал трехлетний договор с «Интер Майами» и будет выступать за команду до конца 2028 года.