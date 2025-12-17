Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер Барселоны может возглавить Челси
Англия
17 декабря 2025, 02:44 |
162
0

Бывший тренер Барселоны может возглавить Челси

Руководство лондонского клуба недовольно поведением Марески

17 декабря 2025, 02:44 |
162
0
Бывший тренер Барселоны может возглавить Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Хави может возглавить лондонский «Челси» в случае увольнения Энцо Марески.

По данным источника, руководство клуба недовольно поведением главного тренера на последних пресс-конференциях, где Мареска заявил, что не все члены команды его поддерживают.

45-летний Хави руководил каталонским клубом с 2021 по 2024 год. С момента ухода с «Барселоны» испанский специалист остается без работы.

По итогам 16 туров «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер‑лиги.

По теме:
Экс-игрок Ливерпуля дал неожиданный совет Салаху по поводу трансфера
Месси назвал лучшего: игрок Реала выше звезды Барселоны
Гвадалахара – Барселона – 0:2. Кристенсен и Рэшфорд. Видео голов и обзор
Энцо Мареска Хави Челси Барселона Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Футбол | 16 декабря 2025, 06:32 43
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг

Украинец пропустит минимум два года

«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
Бокс | 16 декабря 2025, 04:42 2
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер

Американец – о бое с Уайлдером

Легендарный нападающий Барселоны близок к подписанию контракта с Майами
Футбол | 17.12.2025, 01:56
Легендарный нападающий Барселоны близок к подписанию контракта с Майами
Легендарный нападающий Барселоны близок к подписанию контракта с Майами
Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
Футбол | 17.12.2025, 00:20
Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Футбол | 16.12.2025, 14:28
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 5
Футбол
Жена говорит «стоп». Усику могут сорвать возможный мегафайт
Жена говорит «стоп». Усику могут сорвать возможный мегафайт
15.12.2025, 07:02 1
Бокс
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 34
Футбол
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
15.12.2025, 19:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем