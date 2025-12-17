Англия17 декабря 2025, 02:44 |
Бывший тренер Барселоны может возглавить Челси
Руководство лондонского клуба недовольно поведением Марески
17 декабря 2025, 02:44 |
Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Хави может возглавить лондонский «Челси» в случае увольнения Энцо Марески.
По данным источника, руководство клуба недовольно поведением главного тренера на последних пресс-конференциях, где Мареска заявил, что не все члены команды его поддерживают.
45-летний Хави руководил каталонским клубом с 2021 по 2024 год. С момента ухода с «Барселоны» испанский специалист остается без работы.
По итогам 16 туров «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер‑лиги.
