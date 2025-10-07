Хави получил предложение возглавить российский клуб. Уже дал свой ответ
Легендарный испанец отказался работать в «спартаке»
московский «спартак» связался с испанским специалистом Хави, сообщают российские СМИ.
По информации источника, клуб из страны-агрессора ищет себе нового главного тренера и сделал бывшему коучу «Барселоны» предложение возглавить команду, однако тот ответил отказом.
Последним клубом Хави была каталонская «Барселона», которую он покинул летом 2024 года. Пока тренерская карьера Хави явно уступает игровой – как футболист испанец выиграл множество трофеев, в том числе 4 Лиги чемпионов.
Ранее Хави высказался о звездном Ламине Ямале.
