  Хави получил предложение возглавить российский клуб. Уже дал свой ответ
07 октября 2025, 16:49
Хави получил предложение возглавить российский клуб. Уже дал свой ответ

Легендарный испанец отказался работать в «спартаке»

Хави

московский «спартак» связался с испанским специалистом Хави, сообщают российские СМИ.

По информации источника, клуб из страны-агрессора ищет себе нового главного тренера и сделал бывшему коучу «Барселоны» предложение возглавить команду, однако тот ответил отказом.

Последним клубом Хави была каталонская «Барселона», которую он покинул летом 2024 года. Пока тренерская карьера Хави явно уступает игровой – как футболист испанец выиграл множество трофеев, в том числе 4 Лиги чемпионов.

