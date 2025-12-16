Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол 2025 года
Другие новости
16 декабря 2025, 18:29 | Обновлено 16 декабря 2025, 18:53
1152
1

ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол 2025 года

Удар Сантьяго Монтьеля получил премию Пушкаша

16 декабря 2025, 18:29 | Обновлено 16 декабря 2025, 18:53
1152
1 Comments
ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА во время специальной церемонии назвала лучший гол 2025 года – невероятный удар игрока Индепендьенте Сантьяго Монтьеля получил традиционную награду имени Ференца Пушкаша.

Гол был забит в матче чемпионата Аргентины в мае.

Интересно, что аргентинский футболист получает награду Пушкаша второй год подряд. В 2024 году лучшим признали удар вингера Алехандро Гарначо.

По теме:
Церемония вручения наград ФИФА за 2025 год. Текстовая трансляция
Феноменальная бисиклета. Определены лучшие голы 2025 среди мужчин и женщин
Церемония вручения наград ФИФА за 2025 год. Смотреть онлайн LIVE
ФИФА Индепендьенте видео лучший гол награды ФИФА
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине
Футбол | 16 декабря 2025, 13:49 5
Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине
Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине

Через нашу Премьер-лигу прошло немало хороших легионеров, которым покорялись большие вершины

Бомбардир Полесья: «Буткевич спустился в раздевалку, рассказал анекдот»
Футбол | 16 декабря 2025, 16:55 0
Бомбардир Полесья: «Буткевич спустился в раздевалку, рассказал анекдот»
Бомбардир Полесья: «Буткевич спустился в раздевалку, рассказал анекдот»

Гайдучик следит за гонкой бомбардиров

Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Футбол | 16.12.2025, 06:32
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Футбол | 16.12.2025, 07:02
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Футбол | 15.12.2025, 20:10
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Нефтчи подписал меморандум с локомотивом. Что делать Вернидубу?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vbrjkf
Цирк ! Спочатку порушив правила, відштовхнувши суперника рукою, а воротар піймав "метелика".  Хоча гол ефектний...
Ответить
0
Популярные новости
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 25
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
14.12.2025, 19:25 23
Теннис
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем