ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол 2025 года

ФИФА во время специальной церемонии назвала лучший гол 2025 года – невероятный удар игрока Индепендьенте Сантьяго Монтьеля получил традиционную награду имени Ференца Пушкаша.

Гол был забит в матче чемпионата Аргентины в мае.

Интересно, что аргентинский футболист получает награду Пушкаша второй год подряд. В 2024 году лучшим признали удар вингера Алехандро Гарначо.