ВИДЕО. Невероятный удар. Определен лучший гол 2025 года
Удар Сантьяго Монтьеля получил премию Пушкаша
ФИФА во время специальной церемонии назвала лучший гол 2025 года – невероятный удар игрока Индепендьенте Сантьяго Монтьеля получил традиционную награду имени Ференца Пушкаша.
Гол был забит в матче чемпионата Аргентины в мае.
Интересно, что аргентинский футболист получает награду Пушкаша второй год подряд. В 2024 году лучшим признали удар вингера Алехандро Гарначо.
We'll never tire of this goal. 🤸♂️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫
Комментарии 1
Цирк ! Спочатку порушив правила, відштовхнувши суперника рукою, а воротар піймав "метелика". Хоча гол ефектний...
