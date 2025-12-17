Экс-игрок Ливерпуля дал неожиданный совет Салаху по поводу трансфера

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поделился мнением о будущем Мохамеда Салаха на фоне его конфликта с клубом.

«Если Салах не готов смириться с тем, что он может не выходить на поле регулярно, и продолжает заявлять, что не ощущает поддержки тренера, клубу и ему самому стоит искать решение. И таким решением может стать расставание.

Не думаю, что Салах захочет перейти в Саудовскую Аравию, ведь в прошлом году он отклонил подобное предложение. В Европе еще есть клубы, которые могли бы быть заинтересованы в нем.

Топ-клубы Испании, Германии и Англии, возможно, не станут его подписывать, но я вполне могу представить его возвращение в Италию. Этот чемпионат известен тем, что приглашает опытных игроков и помогает им вновь выйти на высокий уровень.

В последние годы «Интер» активно подписывал таких футболистов. Я не вижу его в «Баварии» или в двух испанских грандах. А ведущим английским клубам его услуги, по-моему, тоже не нужны», – отметил Хаманн.