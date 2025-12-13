Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Англия
13 декабря 2025, 15:35 | Обновлено 13 декабря 2025, 15:49
Легенда Арсенала: Убери голы и ассисты Салаха – что останется у Ливерпуля?

Мерсон поддерживает форварда

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Бывший форвард Арсенала Пол Мерсон, который провел за лондонскую команду больше 350 матчей, а сейчас является популярным экспертом на ТВ, в конфликте между Мохамедом Салахом и Ливерпулем поддержал игрока.

«Я на стороне Салаха. Возможно, ему не стоило говорить то, что он сказал, но он человек, это эмоции. Он – победитель и легенда. Его статистика – это невероятно, я не думаю, что Ливерпуль в ближайшие годы найдет такого игрока. Если бы не Мохамед, то Ливерпуль ничего бы не выиграл».

«Убери его голы и ассисты – что останется у команды, сколько трофеев? Салах просто хочет играть в футбол. Нельзя его критиковать за это», – считает Мерсон.

В пятницу Салах провел разговор с тренером Арне Слотом и вернулся в заявку команды.

