Таблица чемпионата Португалии. Порту забил три, Спортинг отгрузил аж шесть
С 13 по 15 декабря прошли матчи 14-го тура национального первенства в Португалии
С 13 по 15 декабря состоялись матчи 14-го тура чемпионата Португалии 2025/26.
Порту в заключительном поединке тура одолел Эштрелу со счетом 3:1. У драконов отличились Саму Омородион Агехова, Франсишку Моура и Луан Патрик (автогол).
Спортинг на своем поле поиздевался над AVS – 6:0. Дубли оформили три игрока: Луис Хавьер Суарес, Максимилиано Араухо и Жени Катаму.
Бенфика вместе с украинскими футболистами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым разгромила Морейренсе 4:0. Хет-трик положил Вангелис Павлидис.
Топ-7 чемпионата Португалии: Порту (40), Спортинг (35), Бенфика (32), Брага (25), Жил Висенте (25), Фамаликау (23), Витория Гимараеш (21).
Витория Гимараеш в 14-м туре минимально одолела Риу Аве. Украинский защитник команды Орест Лебеденко провел весь поединок в резерве.
Чемпионат Португалии 2025/26. 14-й тур, 13–15 декабря
Порту – Эштрела – 3:1
Голы: Саму, 17 (пен.), Моура, 63, Луан Патрик, 73 (автогол) – Абрахам, 60
Спортинг – AVS – 6:0
Голы: Суарес, 32, 53, Араухо, 35, 47, Катаму, 37, 90+3 (пен.)
Морейренсе – Бенфика – 0:4
Голы: Павлидис, 36, 57, 70, Эурсунес, 76
Риу Аве – Витория Гимараеш – 0:1
Гол: Кмара, 35
Удаление: Врусай, 29 (Риу Аве)
Брага – Санта Клара – 1:0
Гол: Орта, 42
Насьонал – Тондела – 3:1
Голы: Зе Витор, 68, Бойа, 90+9, Рамирез, 90+15 (пен.) – Мавирам, 49
Удаление: Дейвисон, 22 (Насьонал) – Медина, 90+13 (Тондела)
Арока – Алверка – 1:0
Гол: Ли, 59
Удаление: Лима, 22 (Алверка)
Фамаликау – Эшторил – 4:0
Голы: Забири, 2, 78, Са, 24, Жил Диаш, 50
Каза Пия – Жил Висенте – 1:1
Голы: Нсона, 53 – Эспигарес, 38
Таблица чемпионата Португалии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|14
|13
|1
|0
|30 - 4
|22.12.25 20:45 Алверка - Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту02.11.25 Порту 2:1 Брага
|40
|2
|Спортинг Лиссабон
|14
|11
|2
|1
|38 - 7
|23.12.25 22:45 Витория Гимараеш - Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка
|35
|3
|Бенфика
|14
|9
|5
|0
|30 - 8
|22.12.25 22:45 Бенфика - Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика
|32
|4
|Жил Висенте
|14
|7
|4
|3
|17 - 7
|20.12.25 20:00 Жил Висенте - Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара
|25
|5
|Брага
|14
|7
|4
|3
|26 - 12
|19.12.25 22:15 Эшторил - Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Порту 2:1 Брага
|25
|6
|Фамаликау
|14
|6
|5
|3
|18 - 9
|22.12.25 22:45 Бенфика - Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау
|23
|7
|Витория Гимараеш
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|23.12.25 22:45 Витория Гимараеш - Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика
|21
|8
|Морейренсе
|14
|6
|2
|6
|21 - 24
|20.12.25 22:30 Эштрела Амадора - Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе
|20
|9
|Алверка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|22.12.25 20:45 Алверка - Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка
|17
|10
|Риу Аве
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|20.12.25 20:00 Жил Висенте - Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил
|16
|11
|Насьонал
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|21.12.25 17:30 АВС - Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау
|15
|12
|Санта Клара
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|21.12.25 22:30 Санта Клара - Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара
|15
|13
|Эшторил
|14
|3
|5
|6
|22 - 25
|19.12.25 22:15 Эшторил - Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил07.11.25 Эшторил 4:3 Арока01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил
|14
|14
|Эштрела Амадора
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|20.12.25 22:30 Эштрела Амадора - Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора
|14
|15
|Арока
|14
|3
|3
|8
|15 - 37
|21.12.25 22:30 Санта Клара - Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе
|12
|16
|Каза Пия
|14
|2
|4
|8
|14 - 28
|21.12.25 20:00 Тондела - Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора
|10
|17
|Тондела
|14
|2
|3
|9
|8 - 25
|21.12.25 20:00 Тондела - Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш02.11.25 АВС 2:2 Тондела
|9
|18
|АВС
|14
|0
|3
|11
|9 - 37
|21.12.25 17:30 АВС - Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте02.11.25 АВС 2:2 Тондела
|3
События матча
