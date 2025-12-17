Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Таблица чемпионата Португалии. Порту забил три, Спортинг отгрузил аж шесть
Чемпионат Португалии
Арока
14.12.2025 22:30 – FT 1 : 0
Алверка
Португалия
17 декабря 2025, 02:47
68
0

Таблица чемпионата Португалии. Порту забил три, Спортинг отгрузил аж шесть

С 13 по 15 декабря прошли матчи 14-го тура национального первенства в Португалии

Таблица чемпионата Португалии. Порту забил три, Спортинг отгрузил аж шесть
Getty Images/Global Images Ukraine

С 13 по 15 декабря состоялись матчи 14-го тура чемпионата Португалии 2025/26.

Порту в заключительном поединке тура одолел Эштрелу со счетом 3:1. У драконов отличились Саму Омородион Агехова, Франсишку Моура и Луан Патрик (автогол).

Спортинг на своем поле поиздевался над AVS – 6:0. Дубли оформили три игрока: Луис Хавьер Суарес, Максимилиано Араухо и Жени Катаму.

Бенфика вместе с украинскими футболистами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым разгромила Морейренсе 4:0. Хет-трик положил Вангелис Павлидис.

Топ-7 чемпионата Португалии: Порту (40), Спортинг (35), Бенфика (32), Брага (25), Жил Висенте (25), Фамаликау (23), Витория Гимараеш (21).

Витория Гимараеш в 14-м туре минимально одолела Риу Аве. Украинский защитник команды Орест Лебеденко провел весь поединок в резерве.

Чемпионат Португалии 2025/26. 14-й тур, 13–15 декабря

Порту – Эштрела – 3:1

Голы: Саму, 17 (пен.), Моура, 63, Луан Патрик, 73 (автогол) – Абрахам, 60

Спортинг – AVS – 6:0

Голы: Суарес, 32, 53, Араухо, 35, 47, Катаму, 37, 90+3 (пен.)

Морейренсе – Бенфика – 0:4

Голы: Павлидис, 36, 57, 70, Эурсунес, 76

Риу Аве – Витория Гимараеш – 0:1

Гол: Кмара, 35

Удаление: Врусай, 29 (Риу Аве)

Брага – Санта Клара – 1:0

Гол: Орта, 42

Насьонал – Тондела – 3:1

Голы: Зе Витор, 68, Бойа, 90+9, Рамирез, 90+15 (пен.) – Мавирам, 49

Удаление: Дейвисон, 22 (Насьонал) – Медина, 90+13 (Тондела)

Арока – Алверка – 1:0

Гол: Ли, 59

Удаление: Лима, 22 (Алверка)

Фамаликау – Эшторил – 4:0

Голы: Забири, 2, 78, Са, 24, Жил Диаш, 50

Каза Пия – Жил Висенте – 1:1

Голы: Нсона, 53 – Эспигарес, 38

Таблица чемпионата Португалии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 14 13 1 0 30 - 4 22.12.25 20:45 Алверка - Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту02.11.25 Порту 2:1 Брага 40
2 Спортинг Лиссабон 14 11 2 1 38 - 7 23.12.25 22:45 Витория Гимараеш - Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка 35
3 Бенфика 14 9 5 0 30 - 8 22.12.25 22:45 Бенфика - Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика 32
4 Жил Висенте 14 7 4 3 17 - 7 20.12.25 20:00 Жил Висенте - Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара 25
5 Брага 14 7 4 3 26 - 12 19.12.25 22:15 Эшторил - Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Порту 2:1 Брага 25
6 Фамаликау 14 6 5 3 18 - 9 22.12.25 22:45 Бенфика - Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау 23
7 Витория Гимараеш 14 6 3 5 15 - 17 23.12.25 22:45 Витория Гимараеш - Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика 21
8 Морейренсе 14 6 2 6 21 - 24 20.12.25 22:30 Эштрела Амадора - Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе 20
9 Алверка 14 5 2 7 15 - 20 22.12.25 20:45 Алверка - Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка 17
10 Риу Аве 14 3 7 4 17 - 22 20.12.25 20:00 Жил Висенте - Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил 16
11 Насьонал 14 4 3 7 15 - 19 21.12.25 17:30 АВС - Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау 15
12 Санта Клара 14 4 3 7 11 - 15 21.12.25 22:30 Санта Клара - Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара 15
13 Эшторил 14 3 5 6 22 - 25 19.12.25 22:15 Эшторил - Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил07.11.25 Эшторил 4:3 Арока01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил 14
14 Эштрела Амадора 14 3 5 6 17 - 22 20.12.25 22:30 Эштрела Амадора - Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора 14
15 Арока 14 3 3 8 15 - 37 21.12.25 22:30 Санта Клара - Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе 12
16 Каза Пия 14 2 4 8 14 - 28 21.12.25 20:00 Тондела - Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора 10
17 Тондела 14 2 3 9 8 - 25 21.12.25 20:00 Тондела - Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш02.11.25 АВС 2:2 Тондела 9
18 АВС 14 0 3 11 9 - 37 21.12.25 17:30 АВС - Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте02.11.25 АВС 2:2 Тондела 3
Полная таблица

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Hyun-Ju Lee (Арока), асcист Тиаго Эсгайо.
18’
Сандро Лима (Алверка) получает красную карточку.
Луис Хавьер Суарес Саму Омородион Агехова Бенфика Жил Висенте Брага Эштрела Амадора Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу удаление (красная карточка) Витория Гимараеш Эшторил Риу Аве Арока Морейренсе Орест Лебеденко видео голов и обзор Анатолий Трубин Порту Георгий Судаков статистические расклады Фамаликау Тондела Насьонал Фуншал Алверка Каза Пия AVS автогол Максимилиано Араухо Жени Катаму Вангелис Павлидис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
