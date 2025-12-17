Алонсо признал: после прихода в Реал он больше не тот

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отметил, что за период роботи в клубе он заметно изменился в позитивную сторону.

– Сейчас футболисты стали более вовлеченными в рабочий процесс?

– Это ваше видение. Внутри команды мы всегда стремились к одним и тем же целям. Мы понимаем, что бывают удачные отрезки и сложные моменты. Единство играет решающую роль. Мы лучше узнаем друг друга, и каждый уже понимает определенные нюансы.

В данный момент мы сосредоточены на том, что произойдет в ближайшие четыре дня, чтобы достойно провести два оставшихся матча перед паузой. У нас неизменно есть стремление прогрессировать.

– Вам пришлось подстраиваться под эту раздевалку и этих игроков?

– В целом, да. Тот Хаби, который приехал сюда в июне, отличается от нынешнего. Я многому научился, мне пришлось внести определенные изменения в себя, идет процесс развития. Это естественно. Самое главное – что эти изменения идут на пользу. Нам еще предстоит долгий путь, – подчеркнул Алонсо.