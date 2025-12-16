Тренер Реала под прицелом – продолжит ли Алонсо работу?

У главного тренера «Реала» Хаби Алонсо почти не осталось права на ошибку.

В воскресенье «Мадрид» одержал победу в гостях над «Алавесом» (2:1) в 16-м туре Ла Лиги. По информации The Athletic, этот результат немного снизил давление на 44-летнего баска, однако на разных уровнях, включая руководство клуба, остаются сомнения относительно долгосрочной концепции Алонсо.

В среду «Реал» сыграет на выезде с аутсайдером третьего испанского дивизиона «Талаверой» в 1/16 финала Кубка Испании. Провал в этом матче будет воспринят как серьезная неудача и может повлечь важные решения для руководства клуба.

В то же время клуб предпочитает сохранить Алонсо на посту тренера до тех пор, пока это позволяют результаты, хотя фактическое право на ошибку у него практически отсутствует.