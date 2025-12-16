ЭНРИКЕ: «Фламенго – очень хорошая команда, поэтому матч будет сложным»
Тренер ПСЖ поделился ожиданиями от финала Межконтинентального кубка ФИФА
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике пообщался со СМИ накануне финала Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго», который состоится в среду, 17 декабря, в 19:00, на стадионе «Ахмад бен Али» в Аль-Райяне.
– О возвращении в Доху.
– Я очень рад вернуться сюда. У меня остались хорошие воспоминания о последнем чемпионате мира, который проходил здесь вместе со сборной Испании.
– Каков подход к этому финалу?
– То, что мы показали за последние четыре месяца, – это наша способность преодолевать разные ситуации. Финал будет напряженным. «Фламенго» – очень хорошая команда, поэтому матч будет сложным.
– Какова важность этого матча?
– Считаю, что этот финал – отличная возможность. Мы осознаем важность этого матча и то, какая это честь – сыграть в финале Межконтинентального кубка. Это важно и для команды, и для клуба – иметь возможность провести такой матч.
– О «Фламенго».
– «Фламенго» находится в очень хорошем периоде, они выиграли много трофеев. Мне нравится, как эта команда играет в футбол. Я помню их выступления на Клубном чемпионате мира этим летом – они провели очень интересные матчи. Это эффективная команда как с мячом, так и без него.
– Какова цель команды?
– Творить историю с ПСЖ было нашей целью в прошлом сезоне. Продолжать творить историю – это уже задача этого сезона. Нужно быть готовыми и внимательными на протяжении всего матча. Каждое действие может быть важным и решающим. Мы готовы. На данный момент сезона, думаю, команда демонстрирует ту ментальность, которую имеет еще с прошлого года.
