Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЭНРИКЕ: «Фламенго – очень хорошая команда, поэтому матч будет сложным»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 23:24 | Обновлено 16 декабря 2025, 23:34
Тренер ПСЖ поделился ожиданиями от финала Межконтинентального кубка ФИФА

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике пообщался со СМИ накануне финала Межконтинентального кубка ФИФА против «Фламенго», который состоится в среду, 17 декабря, в 19:00, на стадионе «Ахмад бен Али» в Аль-Райяне.

– О возвращении в Доху.

– Я очень рад вернуться сюда. У меня остались хорошие воспоминания о последнем чемпионате мира, который проходил здесь вместе со сборной Испании.

– Каков подход к этому финалу?

– То, что мы показали за последние четыре месяца, – это наша способность преодолевать разные ситуации. Финал будет напряженным. «Фламенго» – очень хорошая команда, поэтому матч будет сложным.

– Какова важность этого матча?

– Считаю, что этот финал – отличная возможность. Мы осознаем важность этого матча и то, какая это честь – сыграть в финале Межконтинентального кубка. Это важно и для команды, и для клуба – иметь возможность провести такой матч.

– О «Фламенго».

– «Фламенго» находится в очень хорошем периоде, они выиграли много трофеев. Мне нравится, как эта команда играет в футбол. Я помню их выступления на Клубном чемпионате мира этим летом – они провели очень интересные матчи. Это эффективная команда как с мячом, так и без него.

– Какова цель команды?

– Творить историю с ПСЖ было нашей целью в прошлом сезоне. Продолжать творить историю – это уже задача этого сезона. Нужно быть готовыми и внимательными на протяжении всего матча. Каждое действие может быть важным и решающим. Мы готовы. На данный момент сезона, думаю, команда демонстрирует ту ментальность, которую имеет еще с прошлого года.

Луис Энрике ПСЖ Фламенго Межконтинентальный кубок по футболу пресс-конференция
Иван Чирко Источник: ФК ПСЖ
