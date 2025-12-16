Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо
Уровень заработной платы по сравнению с должностью старшего тренера команды U-19 – не изменился
Игорь Костюк и в дальнейшем исполняет обязанности главного тренера киевского «Динамо» после отставки Александра Шовковского.
Как было озвучено в программе украинского журналиста Игоря Бурбаса, несмотря на повышение статуса, финансовые условия для специалиста остались без изменений. Костюк получает такую же заработную плату, как и ранее на должности старшего тренера команды «Динамо» U-19.
В столичном клубе решили не менять контрактные условия специалиста – изменения вероятно произойдут в случае его полноценного назначения.
Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого не рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай Шапаренко мог перейти в «Бешикташ»
Усман Дембеле из ПСЖ получил главный приз футбольного года
"Відомо яку зарплату отримує тренер". І яку ж?
"Відомий тренер відмовився тренувати Динамо". І хто ж це?
І т.д. І т.п