Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо

Игорь Костюк и в дальнейшем исполняет обязанности главного тренера киевского «Динамо» после отставки Александра Шовковского.

Как было озвучено в программе украинского журналиста Игоря Бурбаса, несмотря на повышение статуса, финансовые условия для специалиста остались без изменений. Костюк получает такую же заработную плату, как и ранее на должности старшего тренера команды «Динамо» U-19.

В столичном клубе решили не менять контрактные условия специалиста – изменения вероятно произойдут в случае его полноценного назначения.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого не рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.