Известно, какая зарплата у Костюка на должности и.о. наставника Динамо

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 23:59 |
ФК Динамо. Игорь Костюк

Игорь Костюк и в дальнейшем исполняет обязанности главного тренера киевского «Динамо» после отставки Александра Шовковского.

Как было озвучено в программе украинского журналиста Игоря Бурбаса, несмотря на повышение статуса, финансовые условия для специалиста остались без изменений. Костюк получает такую же заработную плату, как и ранее на должности старшего тренера команды «Динамо» U-19.

В столичном клубе решили не менять контрактные условия специалиста – изменения вероятно произойдут в случае его полноценного назначения.

Ранее сообщалось, что Игорь Костюк привлек к тренировкам с первой командой Самбу Диалло, на которого не рассчитывал бывший тренер Александр Шовковский.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Александр Бондарь
Помню кацапская реклама была "голосом Брежнева говорит тушинский рынок лучше чем другие.Чем лучше Леонид Ильич?  Чем другие." Такая же информация в статье.
Паша Мех
Ну а цифры можно было сказать?)
uausa
Шановні редактори спорт уа, якщо нема що написати, то не пишіть "зі стелі", досить вже тої водички.
"Відомо яку зарплату отримує тренер". І яку ж?
"Відомий тренер відмовився тренувати Динамо". І хто ж це?
І т.д. І т.п
ona_proigraet
мінімалка? А інше у конверті? 
