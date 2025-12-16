ВИДЕО. Жена футболиста Барселоны шокировала своего мужа подарком

Жена Рафиньи исполнила одну из его давних мечт, сделав особенный подарок к 29-летию.

Для форварда «Барселоны» минувший уик-энд сложился идеально.

В матче против «Осасуны» бразилец оформил дубль и принес команде победу, а 14 декабря его жена Наталия Родригес подарила ему автодом – о таком Рафинья мечтал давно.

Под предлогом покупки автомобиля она привезла игрока в автосалон, где и ждала главная неожиданность.

Увидев моторхоум, Рафинья был явно шокирован и с трудом верил в происходящее.

Подарок стал ярким завершением уик-энда: дубль довел его счет до 60 голов за «Барселону», что позволило войти в топ-50 лучших бомбардиров клуба, а автодом стал символичным подарком ко дню рождения.