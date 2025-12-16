Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Жена футболиста Барселоны шокировала своего мужа подарком
Другие новости
16 декабря 2025, 17:04 |
456
1

ВИДЕО. Жена футболиста Барселоны шокировала своего мужа подарком

Жена Рафиньи превзошла все ожидания мужа...

16 декабря 2025, 17:04 |
456
1 Comments
ВИДЕО. Жена футболиста Барселоны шокировала своего мужа подарком
Instagram. Наталия Родригес и Рафинья

Жена Рафиньи исполнила одну из его давних мечт, сделав особенный подарок к 29-летию.

Для форварда «Барселоны» минувший уик-энд сложился идеально.

В матче против «Осасуны» бразилец оформил дубль и принес команде победу, а 14 декабря его жена Наталия Родригес подарила ему автодом – о таком Рафинья мечтал давно.

Под предлогом покупки автомобиля она привезла игрока в автосалон, где и ждала главная неожиданность.

Увидев моторхоум, Рафинья был явно шокирован и с трудом верил в происходящее.

Подарок стал ярким завершением уик-энда: дубль довел его счет до 60 голов за «Барселону», что позволило войти в топ-50 лучших бомбардиров клуба, а автодом стал символичным подарком ко дню рождения.

По теме:
Гвадалахара – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. 10/10
Гвадалахара – Барселона. Кубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
видео lifestyle Барселона Рафинья Диас Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16 декабря 2025, 09:33 1
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера

Серхио Франсиско покинул «Реал Сосьедад»

Барса в списке. Топ-10 самых позорных выступлений сезона ЛЧ и ЛЕ
Футбол | 16 декабря 2025, 11:06 13
Барса в списке. Топ-10 самых позорных выступлений сезона ЛЧ и ЛЕ
Барса в списке. Топ-10 самых позорных выступлений сезона ЛЧ и ЛЕ

Учитываем только основной раунд – на этот раз без «Динамо»

Капитан МЮ: «Клуб хотел меня продать. Им не хватило смелости сделать это»
Футбол | 16.12.2025, 16:32
Капитан МЮ: «Клуб хотел меня продать. Им не хватило смелости сделать это»
Капитан МЮ: «Клуб хотел меня продать. Им не хватило смелости сделать это»
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Футбол | 16.12.2025, 06:32
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Футбол | 16.12.2025, 07:37
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex
Вона добре напевне заробляє,якщо може собі дозволити такі дорогі подарунки
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 24
Футбол
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
14.12.2025, 19:25 23
Теннис
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем