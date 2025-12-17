Хавбек, покинувший Верес, может продолжить карьеру в Первой лиге

Украинский хавбек Валерий Кучеров после ухода из «Вереса» может продолжить карьеру в Первой лиге.

32-летний полузащитник официально покинул ровенский клуб, за который выступал на протяжении нескольких лет. За это время Кучеров прошел с командой путь от Второй лиги до УПЛ, провел 230 матчей и определенный период был капитаном.

В настоящее время опытный хавбек уже имеет предложения от клубов Первой лиги. Интерес к футболисту проявляют как минимум две команды, и именно на этом уровне он, скорее всего, продолжит выступления.

За 9 неполных сезонов полузащитник сыграл в составе ровенского «Вереса» 230 матчей (118 поединков в УПЛ, 60 матчей в Первой лиге, 6 переходных игр, 26 поединков Второй лиги и 20 встреч в Кубке Украины), забил 6 голов (5 в УПЛ и 1 мяч в Первой лиге) и отдал 15 результативных передач.