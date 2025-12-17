Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек, покинувший Верес, может продолжить карьеру в Первой лиге
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 01:59 | Обновлено 17 декабря 2025, 02:11
27
0

Хавбек, покинувший Верес, может продолжить карьеру в Первой лиге

Валерий Кучеров почти 9 сезонов провел за клуб из Ровно

17 декабря 2025, 01:59 | Обновлено 17 декабря 2025, 02:11
27
0
Хавбек, покинувший Верес, может продолжить карьеру в Первой лиге
ФК Верес. Валерий Кучеров

Украинский хавбек Валерий Кучеров после ухода из «Вереса» может продолжить карьеру в Первой лиге.

32-летний полузащитник официально покинул ровенский клуб, за который выступал на протяжении нескольких лет. За это время Кучеров прошел с командой путь от Второй лиги до УПЛ, провел 230 матчей и определенный период был капитаном.

В настоящее время опытный хавбек уже имеет предложения от клубов Первой лиги. Интерес к футболисту проявляют как минимум две команды, и именно на этом уровне он, скорее всего, продолжит выступления.

За 9 неполных сезонов полузащитник сыграл в составе ровенского «Вереса» 230 матчей (118 поединков в УПЛ, 60 матчей в Первой лиге, 6 переходных игр, 26 поединков Второй лиги и 20 встреч в Кубке Украины), забил 6 голов (5 в УПЛ и 1 мяч в Первой лиге) и отдал 15 результативных передач.

По теме:
Источник: Нестеренко остается коучем Александрии, несмотря на кризис
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Вундеркинд Гремио объяснил, почему отказался от перехода в Шахтер
трансферы чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Валерий Кучеров трансферы УПЛ свободный агент
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Футбол | 16 декабря 2025, 07:02 11
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо

Бывший президент клуба поддерживает кандидатуру Костюка

Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Футбол | 16 декабря 2025, 14:28 3
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков

Подоляне зимой рассчитывают пригласить нескольких легионеров

Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
Футбол | 16.12.2025, 19:59
Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
Известно, сколько Кривбасс хочет за Мендосу. Идут переговоры
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
Футзал | 16.12.2025, 08:53
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
Динамо приняло окончательное решение о назначении иностранного тренера
Футбол | 16.12.2025, 23:40
Динамо приняло окончательное решение о назначении иностранного тренера
Динамо приняло окончательное решение о назначении иностранного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 25
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
15.12.2025, 06:05
Бокс
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем