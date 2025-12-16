ВИДЕО. Костюк и Свитолина прибыли в Бенгалуру на выставочный турнир WTL
Уже 17 декабря команда Коршуны с Мартой сыграет против команды Ястребов с Элиной
Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина прибыли в индийский город Бенгалуру, где 17 декабря стартует командный выставочный турнир World Tennis League.
Костюк попала в команду «Коршунов» (Aussie Mavericks Kites), а Элина – в команду «Ястребов» (VB Realty Hawks).
Марта и Элина провели медиа-день перед стартом соревнований. Уже завтра, 17 числа, «Коршуны» с Костюк сыграют против «Ястребов» со Свитолиной.
World Tennis League пройдет с 17 по 21 декабря в Бенгалуру, Индия. Это будет четвертый розыгрыш соревнований – в предыдущие три года турнир проходил в ОАЭ.
ВИДЕО. Костюк провела медиа-день перед стартом World Tennis League
ВИДЕО. Свитолина прибыла в Бенгалуру на World Tennis League
