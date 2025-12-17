Интер лишился ключевого игрока: известны сроки возвращения
Серьезная пауза для Дюмфриса
Левый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис перенес хирургическое вмешательство и надолго выбыл из строя.
Миланский клуб проинформировал, что 29-летний игрок национальной сборной Нидерландов сегодня в Лондоне успешно перенес операцию, направленную на стабилизацию голеностопного сустава. В ближайшее время футболист пройдет восстановительный курс.
Как сообщает Sky Sport, срок отсутствия Думфриса составит от двух до трех месяцев.
В текущем сезоне Думфрис провел 11 матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и получил одно предупреждение.
