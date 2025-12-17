Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер лишился ключевого игрока: известны сроки возвращения
Италия
17 декабря 2025, 01:14 |
67
0

Интер лишился ключевого игрока: известны сроки возвращения

Серьезная пауза для Дюмфриса

17 декабря 2025, 01:14 |
67
0
Интер лишился ключевого игрока: известны сроки возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine

Левый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис перенес хирургическое вмешательство и надолго выбыл из строя.

Миланский клуб проинформировал, что 29-летний игрок национальной сборной Нидерландов сегодня в Лондоне успешно перенес операцию, направленную на стабилизацию голеностопного сустава. В ближайшее время футболист пройдет восстановительный курс.

Как сообщает Sky Sport, срок отсутствия Думфриса составит от двух до трех месяцев.

В текущем сезоне Думфрис провел 11 матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и получил одно предупреждение.

По теме:
Главный тренер Ромы: «Это была наша лучшая домашняя игра в этом сезоне»
Нападающий Милана травмирован, клуб готовит трансферное решение
В Роме прокомментировали возможный уход звездного нападающего
Интер Милан Дензел Дюмфрис Серия A травма травма голеностопа
Михаил Олексиенко Источник: ФК Интер Милан
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16 декабря 2025, 09:33 1
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера

Серхио Франсиско покинул «Реал Сосьедад»

Шахтер предложил 15 млн евро за игрока. Есть ответ футболиста
Футбол | 16 декабря 2025, 23:42 0
Шахтер предложил 15 млн евро за игрока. Есть ответ футболиста
Шахтер предложил 15 млн евро за игрока. Есть ответ футболиста

Габриэль Мек отказался ехать в Украину

«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
Бокс | 16.12.2025, 04:42
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Бокс | 16.12.2025, 06:51
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 16.12.2025, 22:43
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 27
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 5
Футбол
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 25
Футбол
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
15.12.2025, 06:05
Бокс
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем