Топ-клуб нацелился на звезду Шахтера. Горняки уже продали туда лидера
Боруссия Дортмунд заинтересована в трансфере Кауана Элиаса
Дортмундская «Боруссия» интересуется бразильским нападающим донецкого «Шахтера» Кауаном Элиасом, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, интерес к 19-летнему футболисту пока поверхностный, но после открытия трансферного окна вполне возможен переход к более конкретной заинтересованности.
В свое время дортмундская «Боруссия» купила у «Шахтера» Генриха Мхитаряна.
В сезоне 2025/26 Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» может продать Винисиуса Тобиаса.
