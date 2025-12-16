Топ-клуб нацелился на звезду Шахтера. Горняки уже продали туда лидера

Дортмундская «Боруссия» интересуется бразильским нападающим донецкого «Шахтера» Кауаном Элиасом, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, интерес к 19-летнему футболисту пока поверхностный, но после открытия трансферного окна вполне возможен переход к более конкретной заинтересованности.

В свое время дортмундская «Боруссия» купила у «Шахтера» Генриха Мхитаряна.

В сезоне 2025/26 Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

