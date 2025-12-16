Клуб АПЛ попрощается с тренером по окончанию сезона. Он сотворил историю

Австрийский специалист Оливер Гласнер покинет «Кристал Пэлас» по окончанию сезона. Об этом сообщает Carrusel.

По информации источника, 51-летний специалист не намерен продлевать контракт с лондонским клубом. Действующее соглашение истекает летом 2026 года.

Под управлением Оливера Гласнера «Кристал Пэлас» завоевал свои первые трофеи в истории – Кубок и Суперкубок Англии. В чемпионате Англии «орлы» идут пятыми с 26 очками.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» игрока «Кристал Пэлас».