  4. Клуб АПЛ попрощается с тренером по окончанию сезона. Он сотворил историю
Англия
16 декабря 2025, 13:29 | Обновлено 16 декабря 2025, 13:50
Оливер Гласнер не намерен продлевать контракт с «Кристал Пэлас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Австрийский специалист Оливер Гласнер покинет «Кристал Пэлас» по окончанию сезона. Об этом сообщает Carrusel.

По информации источника, 51-летний специалист не намерен продлевать контракт с лондонским клубом. Действующее соглашение истекает летом 2026 года.

Под управлением Оливера Гласнера «Кристал Пэлас» завоевал свои первые трофеи в истории – Кубок и Суперкубок Англии. В чемпионате Англии «орлы» идут пятыми с 26 очками.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» игрока «Кристал Пэлас».

Оливер Гласнер Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
