Клуб АПЛ попрощается с тренером по окончанию сезона. Он сотворил историю
Оливер Гласнер не намерен продлевать контракт с «Кристал Пэлас»
Австрийский специалист Оливер Гласнер покинет «Кристал Пэлас» по окончанию сезона. Об этом сообщает Carrusel.
По информации источника, 51-летний специалист не намерен продлевать контракт с лондонским клубом. Действующее соглашение истекает летом 2026 года.
Под управлением Оливера Гласнера «Кристал Пэлас» завоевал свои первые трофеи в истории – Кубок и Суперкубок Англии. В чемпионате Англии «орлы» идут пятыми с 26 очками.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» игрока «Кристал Пэлас».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший президент клуба поддерживает кандидатуру Костюка
Киевский клуб интересовался теперь уже бывшим форвардом ЛНЗ Проспером Оба