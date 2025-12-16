Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Гвардиола определил главную трансферную цель Манчестер Сити
Англия
16 декабря 2025, 01:08 |
Гвардиола определил главную трансферную цель Манчестер Сити

Горожане планируют обновить защиту

Гвардиола определил главную трансферную цель Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи попал в сферу трансферных интересов «Манчестер Сити».

25-летний игрок сборной Англии после неудавшегося перехода в «Ливерпуль» прошлым летом принял решение не продлевать контракт с лондонским клубом, который действует до 30 июня 2026 года. Ожидается, что футболист покинет команду на правах свободного агента.

По информации The Times, «горожане» внимательно наблюдали за выступлениями Гехи на протяжении нескольких последних сезонов. На данный момент он рассматривается как приоритетная цель «Сити», который планирует обновление оборонительной линии в летнее трансферное окно.

Сообщается, что Хосеп Гвардиола не рассчитывает в долгосрочной перспективе на Натана Аке и Мануэля Аканджи. Оба защитника, которым по 30 лет, могут покинуть клуб уже летом.

В этой ситуации подписание Гехи выглядит оптимальным вариантом для команды Пепа. В то же время «Кристал Пэлас» готов расстаться с игроком уже зимой, чтобы получить за него финансовую компенсацию. Интерес к защитнику проявляют сразу несколько клубов.

Марк Гехи Кристал Пэлас Манчестер Сити Пеп Гвардиола Мануэль Аканджи Натан Аке Ливерпуль трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: The Times
