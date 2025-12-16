Иностранный клуб вынужден отказаться от трансфера форварда Динамо Бленуце

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце с высокой вероятностью продолжит играть в чемпионате Украины, несмотря на трансферные слухи о его возможном переходе.

Одним из главным претендентов на 23-летнего футболиста являлся «Динамо» Бухарест, однако румынский клуб вынужден отказаться от подписания игрока из-за финансов.

«Блэнуце – главная мечта «Динамо», но полноценный трансфер из киевского «Динамо» практически невозможен, учитывая, что украинцы заплатили за него 1,8 миллиона евро и теперь стремятся вернуть значительную часть этих инвестиций.

Вариант с арендой нецелесообразен, так как не устраивает клуб из чемпионата Украины. По этой причине в Бухаресте понимают, что придется искать других игроков», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Бленуце провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт румынского форварда истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет два миллиона евро.