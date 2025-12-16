В Роме прокомментировали возможный уход звездного нападающего
Спортивный директор высказался о положении Дибалы в клубе
Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Пауло Дибалы в клубе.
«Является ли Дибала частью будущего «Ромы»? На данный момент он остается в команде, и мы этому очень рады. Сейчас все наше внимание сосредоточено на ближайших матчах и текущем сезоне.
Пауло – настоящий чемпион, который всегда проявлял полную самоотдачу и верность клубным цветам. Он думает исключительно о том, чтобы выкладываться по максимуму в каждом поединке, как это происходило всякий раз, когда он выходил на поле», – отметил Массара.
В текущем сезоне футболист провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
