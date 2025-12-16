Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Роме прокомментировали возможный уход звездного нападающего
Италия
16 декабря 2025, 01:27 |
61
0

В Роме прокомментировали возможный уход звездного нападающего

Спортивный директор высказался о положении Дибалы в клубе

16 декабря 2025, 01:27 |
61
0
В Роме прокомментировали возможный уход звездного нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Пауло Дибалы в клубе.

«Является ли Дибала частью будущего «Ромы»? На данный момент он остается в команде, и мы этому очень рады. Сейчас все наше внимание сосредоточено на ближайших матчах и текущем сезоне.

Пауло – настоящий чемпион, который всегда проявлял полную самоотдачу и верность клубным цветам. Он думает исключительно о том, чтобы выкладываться по максимуму в каждом поединке, как это происходило всякий раз, когда он выходил на поле», – отметил Массара.

В текущем сезоне футболист провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

По теме:
Рома – Комо – 1:0. Как забил Уэсли Франса. Видео гола и обзор матча
Рома без Довбика минимально переиграла Комо и приблизилась к топ-3 Серии A
«Скорее всего». Довбику сообщили неприятные новости в Италии
Пауло Дибала Рома Рим Серия A трансферы Серии A Артем Довбик Фредерик Массара
Михаил Олексиенко Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу
Футбол | 15 декабря 2025, 19:16 6
Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу
Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу

Харьковский клуб попросил ровенчан воздерживаться от популистских заявлений

ФОТО. Девушка украинского нападающего показала роскошную фигуру
Футбол | 16 декабря 2025, 00:46 1
ФОТО. Девушка украинского нападающего показала роскошную фигуру
ФОТО. Девушка украинского нападающего показала роскошную фигуру

Диана Зотова показала свою новую фотосессию

Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Футбол | 15.12.2025, 09:59
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Футбол | 15.12.2025, 11:26
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
Футбол | 15.12.2025, 09:38
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
15.12.2025, 11:28 4
Футбол
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
14.12.2025, 23:57 1
Волейбол
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
14.12.2025, 16:16 7
Биатлон
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
14.12.2025, 19:25 23
Теннис
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 19
Футбол
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 22
Футбол
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем