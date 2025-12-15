Украина. Премьер лига15 декабря 2025, 13:35 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:52
593
3
Игорь КОСТЮК: «Никаких заявлений и обещаний. Общаемся с Суркисом»
Тренер не знает, останется ли работать с первой командой
Исполняющий обязанности наставника Динамо Игорь Костюк регулярно общается с руководством клуба, но пока не знает, останется ли работать с первой командой.
«Никаких заявлений и обещаний. Я работаю, делаю свою работу, а дальше пусть руководство решает. Оставлять или нет – это их решение. Мое дело – тренировать команду».
«Общение с президентом? Очень часто общаемся с президентом», – сказал Костюк.
Команда при Костюке дважды проиграла и дважды выиграла.
Комментарии 3
В кінці буде "Ні обіцянок, ні пробачень...".
Все залежить від путєна. Якщо не піде на мирову і розгебєнє дамби та мости,то питання зніметься само...
Показать Скрыть 1 ответ
