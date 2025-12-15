Игорь КОСТЮК: «Никаких заявлений и обещаний. Общаемся с Суркисом»

Исполняющий обязанности наставника Динамо Игорь Костюк регулярно общается с руководством клуба, но пока не знает, останется ли работать с первой командой.

«Никаких заявлений и обещаний. Я работаю, делаю свою работу, а дальше пусть руководство решает. Оставлять или нет – это их решение. Мое дело – тренировать команду».

«Общение с президентом? Очень часто общаемся с президентом», – сказал Костюк.

Команда при Костюке дважды проиграла и дважды выиграла.