  4. Игорь КОСТЮК: «Никаких заявлений и обещаний. Общаемся с Суркисом»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 13:35 | Обновлено 15 декабря 2025, 13:52
593
3

Игорь КОСТЮК: «Никаких заявлений и обещаний. Общаемся с Суркисом»

Тренер не знает, останется ли работать с первой командой

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Исполняющий обязанности наставника Динамо Игорь Костюк регулярно общается с руководством клуба, но пока не знает, останется ли работать с первой командой.

«Никаких заявлений и обещаний. Я работаю, делаю свою работу, а дальше пусть руководство решает. Оставлять или нет – это их решение. Мое дело – тренировать команду».

«Общение с президентом? Очень часто общаемся с президентом», – сказал Костюк.

Команда при Костюке дважды проиграла и дважды выиграла.

По теме:
Заря продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков
Костюк отпраздновал разгромную победу во главе Динамо в третьем матче
Динамо забило 50-й мяч Вересу в чемпионатах Украины
Динамо Киев Игорь Костюк Украинская Премьер-лига Игорь Суркис
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
MaximusOne
В кінці буде "Ні обіцянок, ні пробачень...".
batistuta
Все залежить від путєна. Якщо не піде на мирову і розгебєнє дамби та мости,то питання зніметься само... 
