Кейн, Холанд и Мбаппе отличились очередными голами в своих чемпионатах

Гарри Кейн, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе отличились очередными голами за свои клубы в матчах национальных чемпионатов, которые состоялись на выходных.

Гарри Кейн, забив гол в ворота Майнца, спас Баварию от поражения в домашнем поединке Бундеслиги против Майнца. Теперь в активе английского нападающего 18 забитых мячей в чемпионате Германии.

Эрлинг Холанд отличился дублем в победном выездном матче АПЛ против Кристал Пэлас и имеет в своем активе теперь 17 забитых мячей в чемпионате Англии.

Киллиан Мбаппе стал автором одного из двух голов Реала в непростой победной выездной игре Ла Лиги против Алавеса. Француз имеет на данный момент 17 забитых мячей в чемпионате Испании.

Эта тройка нападающих лидирует уже с солидным отрывом по количеству голов в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26.

Ближайшими их преследователями являются Мейсон Гринвуд из Марселя, Игорь Тиаго из Брентфорда и Ферран Торрес из Барселоны, в активе которых по 11 забитых мячей.

Интересным фактом является то, что из всех топ-5 чемпионатов только в итальянской Серии А нет ни одного футболиста с 10+ голами в текущем сезоне.

Игроки топ-5 европейских лиг с 10+ забитыми мячами в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)