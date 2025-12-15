Кейн, Холанд и Мбаппе отличились очередными голами в своих чемпионатах
Вспомним всех игроков топ-5 лиг, которые имеют в активе 10+ голов в сезоне 2025/26
Гарри Кейн, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе отличились очередными голами за свои клубы в матчах национальных чемпионатов, которые состоялись на выходных.
Гарри Кейн, забив гол в ворота Майнца, спас Баварию от поражения в домашнем поединке Бундеслиги против Майнца. Теперь в активе английского нападающего 18 забитых мячей в чемпионате Германии.
Эрлинг Холанд отличился дублем в победном выездном матче АПЛ против Кристал Пэлас и имеет в своем активе теперь 17 забитых мячей в чемпионате Англии.
Киллиан Мбаппе стал автором одного из двух голов Реала в непростой победной выездной игре Ла Лиги против Алавеса. Француз имеет на данный момент 17 забитых мячей в чемпионате Испании.
Эта тройка нападающих лидирует уже с солидным отрывом по количеству голов в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26.
Ближайшими их преследователями являются Мейсон Гринвуд из Марселя, Игорь Тиаго из Брентфорда и Ферран Торрес из Барселоны, в активе которых по 11 забитых мячей.
Интересным фактом является то, что из всех топ-5 чемпионатов только в итальянской Серии А нет ни одного футболиста с 10+ голами в текущем сезоне.
Игроки топ-5 европейских лиг с 10+ забитыми мячами в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)
- 18 – Гарри Кейн (Бавария)
- 17 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 17 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 11 – Мейсон Гринвуд (Марсель)
- 11 – Игор Тиаго (Брентфорд)
- 11 – Ферран Торрес (Барселона)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На футболиста претендует «Фенербахче»
В Хохфильцене сборная Украины финишировала седьмой