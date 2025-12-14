Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спасение от Кейна. Бавария избежала первого поражения в Бундеслиге
Чемпионат Германии
Бавария
14.12.2025 18:30 – FT 2 : 2
Майнц
Германия
14 декабря 2025, 20:32 | Обновлено 14 декабря 2025, 20:44
Спасение от Кейна. Бавария избежала первого поражения в Бундеслиге

Английский форвард своим голом вырвал ничью против «Майнца»

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В воскресенье, 14 декабря, состоялся матч 14-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Майнцем».

Команды провели поединок в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Гости сенсационно вырвались вперёд во втором тайме, заставив «Баварию» прикладывать максимум усилий, чтобы избежать поражения.

Время постепенно истекало, и мюнхенцы были близки к первой осечке в чемпионате Германии.

Однако спасением для хозяев стал пенальти: на 87-й минуте арбитр назначил 11-метровый, который уверенно реализовал Гарри Кейн.

Бундеслига. 14-й тур, 14 декабря

«Бавария» – «Майнц» – 2:2

Голы: Карл, 29, Кейн, 87 (пен.) – Потульский, 45+2, Ли Дже Сон, 67

Фотогалерея матча:

Шахтер – Эпицентр – 5:0. Бразильский карнавал во Львове. Видео голов, обзор
Баварии покорился очередной рекорд Бундеслиги
ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Шахтер выиграл 1-й тайм у Эпицентра
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии 3
pol-55
За то в 1му таймі Ноєр вкидав аути!,Баварії потрібно було Грати ще 1му таймі, а не катати довго м*яч,а Гаррі заробив і забив,і ще кілька кілька плотних ударів всі в рамку,але воротар і захисники блокували.
Play Games
Поставив в експресі для множення . Все зайшло і астон вілла і сіті. Тільки коефіцієнт 1,08 не зайшов який був 100%! Йоб…ні рахіти! Щоб їм ноги поламали всім 
Play Games
Стандартна гра на контори. Коли лідер втрачає очки з аутсайдером! Звичайний злив матчу 
