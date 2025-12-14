Спасение от Кейна. Бавария избежала первого поражения в Бундеслиге
Английский форвард своим голом вырвал ничью против «Майнца»
В воскресенье, 14 декабря, состоялся матч 14-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Майнцем».
Команды провели поединок в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
Гости сенсационно вырвались вперёд во втором тайме, заставив «Баварию» прикладывать максимум усилий, чтобы избежать поражения.
Время постепенно истекало, и мюнхенцы были близки к первой осечке в чемпионате Германии.
Однако спасением для хозяев стал пенальти: на 87-й минуте арбитр назначил 11-метровый, который уверенно реализовал Гарри Кейн.
Бундеслига. 14-й тур, 14 декабря
«Бавария» – «Майнц» – 2:2
Голы: Карл, 29, Кейн, 87 (пен.) – Потульский, 45+2, Ли Дже Сон, 67
