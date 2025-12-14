В 14 туре немецкой Бундеслиги Бавария примет на своем поле Майнц. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Бавария

В этом сезоне Бавария играет эффектно и эффективно, не замечая соперников на своем пути. Клуб захватил лидерство в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 8 очков. В последнем туре подопечные Компани разгромили на выезде не самый слабый Штутгарт. Команда показывает фантастическую результативность, почти 4 мяча за игру в среднем, Харри Кейн уже успел наколотить 17 голов.

Нет проблем и в Лиге чемпионов, где с показателем 5 побед в 6 встречах клуб идет вторым в турнирной таблице. Свой последний матч турнира Бавария выиграла дома у Спортинга со счетом 3:1. Предстоящий матч пропустят Диас и Мусиала, оба могли бы выйти в старте.

Майнц

У Майнца крайне сложное положение, всего 6очков в 13 турах и последнее место в турнирной таблице. Отставание от зоны переходных матчей составляет 5 очков. Говорить о каких-то сериях нет смысла, ведь клуб одержал всего одну победу в чемпионате. В последнем туре команда уступила Боруссии Менхенгладбах – 0:1, единственный мяч в свои ворота забил Да Коста.

Лучше идут дела в Лиге конференций, где Майнц занимает высокое восьмое место в общей турнирной таблице. Команда не успевает на два фронта, но все может произойти так, что клуб вылетит из Бундеслиги, преследуя призрачные шансы на трофей в еврокубках. Сразу восемь игроков не смогут выйти на поле в предстоящей битве.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды даже обменялись домашними победами, Майнц выиграл 2:1, а Бавария ответила 3:0. Последние восемь очных встреч на своем поле баварцы выиграли, в большинстве случаев с крупным счетом.

Прогноз

Классический случай, когда встречаются первая и последняя команды чемпионата, часто в подобных матчах бывают сенсации, лидер может недооценить аутсайдера. Я думаю, Майнцу сейчас сложно оказать достойное сопротивление главному гранду страны. Думаю, Бавария будет доминировать, эти ребята не останавливаются, постоянно атакуют. Поставлю на успех хозяев с форой -2,5 голов за 1,77.